Іменинник дня: милі дитячі фото британського принца Гаррі, якому сьогодні виповнюється 41 рік

Принц Гаррі / © Associated Press

Реклама

Гаррі народився 15 вересня 1984 року і став другим сином принцеси Уельської Діани та принца Уельського Чарльза (нині короля Чарльза III).

Це фото було зроблено 16 вересня 1984 року, коли принц і принцеса Уельські залишали лікарню Святої Марії в Паддінгтоні, в Лондоні, з новонародженим сином, принцом Гаррі на руках.

Принц Чарльз і прицнеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

Цей знімок датується 9 серпня 1987 року. Принцеса Діана тримає на руках свого сина принца Гаррі, допоки члени королівської родини позують фотографам у Королівському палаці на Майорці, в Іспанії під час літньої відпустки сім’ї.

Реклама

Принцеса Діана і Принц Гаррі / © Associated Press

А це перший день у дитячому садку Гаррі — 16 вересня 1987 року. Він вступив у садок у Ноттінг-Гіллі, у Західному Лондоні.

Принц Гаррі йде до дитячого садка / © Associated Press

Цей кадр зробили 1 червня 1989 року. На ньому зображені принц Чарльз і принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі, вони вирушали того дня на велопрогулянку островом Треско, одному з островів Сіллі, розташованих біля південно-західного краю Великої Британії.

Принц Чарльз і принцеса Діана з синами на велопрогулянці / © Associated Press

Фото зі старшим братом Вільямом датоване від 11 вересня 1989 року. Вільям тисне руку директорці школи Везербі в Ноттінг-Гіллі, тоді як його молодший брат, чотирирічний принц Гаррі, усміхається, притискаючи до себе шкільний портфель.

Принци Вільям і Гаррі з мамою принцесою Діаною в школі / © Associated Press

А це 2 вересня 1998 року фото, зроблене через рік після смерті принцеси Діани. Принц Гаррі зустрічається з директором школи Джоном Льюїсом, а принц Чарльз спостерігає за ним після прибуття до престижного Ітонського коледжу в Ітоні.

Реклама

Принц Гаррі прибув в Ітон / © Associated Press

Ну і 18-річчя принца, фото, яке зробили 12 вересня 2002 року. На ньому британський принц тримає «святкову футболку» — футболку клубу англійської Прем’єр-ліги «Вест Гем Юнайтед» на стадіоні «Аптон Парк» у східному Лондоні за три дні до свого 18-річчя.