Іменинник дня: милі дитячі фото британського принца Гаррі, якому сьогодні виповнюється 41 рік
Принцові Гаррі сьогодні виповнюється 41 рік. На честь дня народження герцога Сассекського ми вирішили зібрати добірку його милих дитячих світлин.
Гаррі народився 15 вересня 1984 року і став другим сином принцеси Уельської Діани та принца Уельського Чарльза (нині короля Чарльза III).
Це фото було зроблено 16 вересня 1984 року, коли принц і принцеса Уельські залишали лікарню Святої Марії в Паддінгтоні, в Лондоні, з новонародженим сином, принцом Гаррі на руках.
Цей знімок датується 9 серпня 1987 року. Принцеса Діана тримає на руках свого сина принца Гаррі, допоки члени королівської родини позують фотографам у Королівському палаці на Майорці, в Іспанії під час літньої відпустки сім’ї.
А це перший день у дитячому садку Гаррі — 16 вересня 1987 року. Він вступив у садок у Ноттінг-Гіллі, у Західному Лондоні.
Цей кадр зробили 1 червня 1989 року. На ньому зображені принц Чарльз і принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі, вони вирушали того дня на велопрогулянку островом Треско, одному з островів Сіллі, розташованих біля південно-західного краю Великої Британії.
Фото зі старшим братом Вільямом датоване від 11 вересня 1989 року. Вільям тисне руку директорці школи Везербі в Ноттінг-Гіллі, тоді як його молодший брат, чотирирічний принц Гаррі, усміхається, притискаючи до себе шкільний портфель.
А це 2 вересня 1998 року фото, зроблене через рік після смерті принцеси Діани. Принц Гаррі зустрічається з директором школи Джоном Льюїсом, а принц Чарльз спостерігає за ним після прибуття до престижного Ітонського коледжу в Ітоні.
Ну і 18-річчя принца, фото, яке зробили 12 вересня 2002 року. На ньому британський принц тримає «святкову футболку» — футболку клубу англійської Прем’єр-ліги «Вест Гем Юнайтед» на стадіоні «Аптон Парк» у східному Лондоні за три дні до свого 18-річчя.