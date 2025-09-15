ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
190
Час на прочитання
2 хв

Іменинник дня: милі дитячі фото британського принца Гаррі, якому сьогодні виповнюється 41 рік

Принцові Гаррі сьогодні виповнюється 41 рік. На честь дня народження герцога Сассекського ми вирішили зібрати добірку його милих дитячих світлин.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Гаррі

Принц Гаррі / © Associated Press

Гаррі народився 15 вересня 1984 року і став другим сином принцеси Уельської Діани та принца Уельського Чарльза (нині короля Чарльза III).

Це фото було зроблено 16 вересня 1984 року, коли принц і принцеса Уельські залишали лікарню Святої Марії в Паддінгтоні, в Лондоні, з новонародженим сином, принцом Гаррі на руках.

Принц Чарльз і прицнеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

Принц Чарльз і прицнеса Діана з сином Гаррі / © Associated Press

Цей знімок датується 9 серпня 1987 року. Принцеса Діана тримає на руках свого сина принца Гаррі, допоки члени королівської родини позують фотографам у Королівському палаці на Майорці, в Іспанії під час літньої відпустки сім’ї.

Принцеса Діана і Принц Гаррі / © Associated Press

Принцеса Діана і Принц Гаррі / © Associated Press

А це перший день у дитячому садку Гаррі — 16 вересня 1987 року. Він вступив у садок у Ноттінг-Гіллі, у Західному Лондоні.

Принц Гаррі йде до дитячого садка / © Associated Press

Принц Гаррі йде до дитячого садка / © Associated Press

Цей кадр зробили 1 червня 1989 року. На ньому зображені принц Чарльз і принцеса Діана з синами Вільямом і Гаррі, вони вирушали того дня на велопрогулянку островом Треско, одному з островів Сіллі, розташованих біля південно-західного краю Великої Британії.

Принц Чарльз і принцеса Діана з синами на велопрогулянці / © Associated Press

Принц Чарльз і принцеса Діана з синами на велопрогулянці / © Associated Press

Фото зі старшим братом Вільямом датоване від 11 вересня 1989 року. Вільям тисне руку директорці школи Везербі в Ноттінг-Гіллі, тоді як його молодший брат, чотирирічний принц Гаррі, усміхається, притискаючи до себе шкільний портфель.

Принци Вільям і Гаррі з мамою принцесою Діаною в школі / © Associated Press

Принци Вільям і Гаррі з мамою принцесою Діаною в школі / © Associated Press

А це 2 вересня 1998 року фото, зроблене через рік після смерті принцеси Діани. Принц Гаррі зустрічається з директором школи Джоном Льюїсом, а принц Чарльз спостерігає за ним після прибуття до престижного Ітонського коледжу в Ітоні.

Принц Гаррі прибув в Ітон / © Associated Press

Принц Гаррі прибув в Ітон / © Associated Press

Ну і 18-річчя принца, фото, яке зробили 12 вересня 2002 року. На ньому британський принц тримає «святкову футболку» — футболку клубу англійської Прем’єр-ліги «Вест Гем Юнайтед» на стадіоні «Аптон Парк» у східному Лондоні за три дні до свого 18-річчя.

Принц Гаррі за кілька днів до свого 18-річчя / © Associated Press

Принц Гаррі за кілька днів до свого 18-річчя / © Associated Press

Дата публікації
Кількість переглядів
190
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie