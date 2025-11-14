ТСН у соціальних мережах

Суспільство
66
1 хв

Іменинник дня: палац поділився незвичайним фото короля Чарльза, якому виповнюється 77 років

14 листопада король Чарльз святкує свій 77-й день народження.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Король Чарльз

Король Чарльз / © Instagram британської королівської сім'ї

Раніше фотографія, що не публікувалася, була зроблена королівським фотографом Міллі Пілкінгтон в королівському маєтку Сандрінгем.

«Сьогодні 77! 🎈 Дякуємо за добрі слова та побажання у День народження Його Величності», — йдеться у повідомленні під фото.

Король Чарльз / © Instagram британської королівської сім'ї

Король Чарльз / © Instagram британської королівської сім'ї

На знімку Чарльз стоїть на території маєтку, перед королівською резиденцією, у бежевій куртці-дощовику, штанях та синій сорочці. Він трохи спирається на традиційну тростину для сільської ходьби, яку тримає в лівій руці.

Король не любить відпочивати у свій особливий день, і сьогодні разом із дружиною Каміллою вони вирушили до Південного Уельсу, де проведуть низку заходів. Під час візиту вони зустрінуться з представниками місцевої спільноти у замку Сіфартфа.

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз / © Getty Images

