Іменинник дня: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися фото молодшого сина

У сім’ї принцеси Швеції Софії та її чоловіка принца Карла Філіпа сьогодні свято.

Принц Джуліан

Молодшому синові пари — принцу Джуліану — виповнюється 5 років. З цього приводу сім’я поділилася новим знімком хлопчика у своєму Instagram.

На фото юного принца Джуліана знято у світло-зеленій футболці-поло та з повітряною кулькою. Він неймовірно схожий свою маму принцесу Софію.

«Сьогодні ми всвяткуємо 5-річчя нашого улюбленого Джуліана 🎂❤️», — підписала фото королівська пара.

Принцеса Софія та принц Карл Філіп зі своїми синами / © Getty Images

Нагадаємо, на початку лютого шведська родина відсвяткувала перший день народження доньки Софії та Карла Філіпа — принцеси Інес. Дівчинка стала четвертою дитиною для пари та їхньою першою дочкою.

