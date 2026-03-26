- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 1 хв
Іменинник дня: принцеса Софія та принц Карл Філіп поділилися фото молодшого сина
У сім’ї принцеси Швеції Софії та її чоловіка принца Карла Філіпа сьогодні свято.
Молодшому синові пари — принцу Джуліану — виповнюється 5 років. З цього приводу сім’я поділилася новим знімком хлопчика у своєму Instagram.
На фото юного принца Джуліана знято у світло-зеленій футболці-поло та з повітряною кулькою. Він неймовірно схожий свою маму принцесу Софію.
«Сьогодні ми всвяткуємо 5-річчя нашого улюбленого Джуліана 🎂❤️», — підписала фото королівська пара.
Нагадаємо, на початку лютого шведська родина відсвяткувала перший день народження доньки Софії та Карла Філіпа — принцеси Інес. Дівчинка стала четвертою дитиною для пари та їхньою першою дочкою.