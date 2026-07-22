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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
180
Час на прочитання
2 хв

Іменинник дня: Уельські показали нове відео з принцем Джорджем

Принц Джордж Уельський продемонстрував свою любов до гострих відчуттів у новому відео, випущеному до його 13-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Джордж

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

22 липня старший син принца Вільяма та принцеси Кейт офіційно вступив у підлітковий вік, і пара відсвяткувала цю подію, опублікувавши новий портрет сина. Цієї традиції вони дотримуються від його першого дня народження.

Декілька годин потому принц і принцеса Уельські також опублікували в соціальних мережах нове 18-секундне відео за участю принца Джорджа, як вони це робили раніше з нагоди днів народження інших своїх дітей цього року (принцесі Шарлотті виповнилося 11 років у травні, а принцу Луї — 8 років у квітні).

Відео почалося з того, що принц Джордж помахав рукою та усміхнувся на камеру. На ньому були ті ж сонцезахисні окуляри в оранжевій оправі, які він надівав на Вімблдон раніше цього місяця.

На наступному знімку Джордж розмовляє під час прогулянки човном, а потім гладить сімейних собак — кокер-спанієлів на прізвисько Орла і Отто, які відпочивають на пляжі. Після цього він грає у крикет на піску.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Потім ми бачимо, як принц веде свого молодшого брата вгору кам’янистим пагорбом, на тлі якого відкривається чудовий краєвид на воду. В наступному ролику він безстрашно перестрибує через прірви в скелях, потім сідає на одну з них і вказує в далечінь.

«Дякую за всі привітання з днем ​​народження Джорджа сьогодні!» — йдеться в підписі до допису, доповненому смайликом у вигляді іменинного торта.

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Джордж / © Instagram принца і принцеси Уельских

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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