Іменинник принц Луї: милі фото молодшого сина Кейт та Вільяма Уельських

Принц Луї / © Getty Images

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У момент свого народження Луї став п’ятим у порядку британського престолонаслідування після своїх діда, батька, старших брата та сестри. А зараз (на квітень 2025 року) є четвертим у лінії наслідування престолу.

27 квітня 2018 року Кенсінгтонський палац оголосив, що дитина отримала ім’я Луї Артур Чарльз. Перше ім'я, Луї - честь Луїса Маунтбеттена - дядька принца Філіпа. Ім'я Луї також є четвертим ім'ям принца Вільяма, це ім'я є й у повному імені принца Джорджа – воно звучить як Джордж Олександр Луї.

Принц Вільям та принцеса Кейт з новонародженим принцом Луї, 2018 рік / © Getty Images

Поки ми чекаємо на нове фото на честь іменинника від його батьків Кейт та Вільяма Уельських, пропонуємо вам згадати, як дорослішав маленький Луї та подивитися на його фотографії різних років.

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Принц Луї на руках у Кейт у день свого хрещення, 2018 рік / © Getty Images

Принц Луї на руках у діда короля Чарльза ІІІ / © Associated Press

Принцеса Кейт із сином принцом Луї / © Associated Press

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принцеса Кейт та принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї з мамою Кейт / © Associated Press

Принц Луї / © Getty Images

Принц Луї з мамою Кейт / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї / © Associated Press

Принц Луї з батьком Вільямом / © Getty Images