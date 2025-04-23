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Іменинник принц Луї: милі фото молодшого сина Кейт та Вільяма Уельських
Сьогодні, 23 квітня, принцу Луї Уельському виповнюється 7 років.
У момент свого народження Луї став п’ятим у порядку британського престолонаслідування після своїх діда, батька, старших брата та сестри. А зараз (на квітень 2025 року) є четвертим у лінії наслідування престолу.
27 квітня 2018 року Кенсінгтонський палац оголосив, що дитина отримала ім’я Луї Артур Чарльз. Перше ім'я, Луї - честь Луїса Маунтбеттена - дядька принца Філіпа. Ім'я Луї також є четвертим ім'ям принца Вільяма, це ім'я є й у повному імені принца Джорджа – воно звучить як Джордж Олександр Луї.
Поки ми чекаємо на нове фото на честь іменинника від його батьків Кейт та Вільяма Уельських, пропонуємо вам згадати, як дорослішав маленький Луї та подивитися на його фотографії різних років.