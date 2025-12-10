Іменинники дня: монакським принцу Жаку та принцесі Габріеллі виповнюється по 11 років, і палац показав їхні нові фото

Принц Жак і принцеса Габріелла / © Instagram княжої родини Монако

Спадковому принцу Жаку та його сестрі-близнючці принцесі Габріеллі виповнюється по 11 років. У зв’язку зі святом княжа родина Монако поділилася кадрами нової фотосесії іменинників.

«Вітаємо спадкового принца Жака та принцесу Габріеллу з 11-річчям! 🎂🎈», — йдеться у підписі під знімками, авторкою яких стала фотографка Ванесса фон Цитцевіц.

На фото принц Жак зображений у білому джемпері, а його сестра Габріелла у білій сукні без рукавів. Брат обіймає сестру за шию і видно, що між ними теплі стосунки.

Нещодавно, нагадаємо, Шарлін та Альбер II з дітьми показували свою різдвяну листівку. Сім’я знялася у гарній фотосесії.