- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 61
- Час на прочитання
- 1 хв
Іменинники дня: монакським принцу Жаку та принцесі Габріеллі виповнюється по 11 років, і палац показав їхні нові фото
Сьогодні діти княгині Монако Шарлін та князя Альбера II — принц Жак та принцеса Габріелла — святкують день народження.
Спадковому принцу Жаку та його сестрі-близнючці принцесі Габріеллі виповнюється по 11 років. У зв’язку зі святом княжа родина Монако поділилася кадрами нової фотосесії іменинників.
«Вітаємо спадкового принца Жака та принцесу Габріеллу з 11-річчям! 🎂🎈», — йдеться у підписі під знімками, авторкою яких стала фотографка Ванесса фон Цитцевіц.
На фото принц Жак зображений у білому джемпері, а його сестра Габріелла у білій сукні без рукавів. Брат обіймає сестру за шию і видно, що між ними теплі стосунки.
Нещодавно, нагадаємо, Шарлін та Альбер II з дітьми показували свою різдвяну листівку. Сім’я знялася у гарній фотосесії.