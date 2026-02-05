- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 94
- Час на прочитання
- 1 хв
Іменинниця дня: данський королівський палац опублікував нове фото королеви Мері
Данська королева Мері сьогодні святкує 54-річчя.
З цього приводу палац поділився новим портретним фото Її королівської Величності з підписом:
«Сьогодні Її Величність Королева святкує свій 54-й день народження.
З нагоди дня народження представляємо до вашої уваги портрет королеви, зроблений у березні 2025 року для фонду Mary Foundation», — свідчить інформація під знімком, авторкою якого стала Стіна Гайльманн.
На фото Мері зображена у пудровій блузці та штанному костюмі кольору морської хвилі. Її темне волосся укладене красивими хвилями, на обличчі макіяж, а у вухах діамантові сережки. Королева має просто чудовий вигляд.
Нагадаємо, раніше ми розповідали красиву історію кохання Мері та Фредеріка, які одружилися 2004 року.