Суспільство
94
1 хв

Іменинниця дня: данський королівський палац опублікував нове фото королеви Мері

Данська королева Мері сьогодні святкує 54-річчя.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Мері

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

З цього приводу палац поділився новим портретним фото Її королівської Величності з підписом:

«Сьогодні Її Величність Королева святкує свій 54-й день народження.

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

Королева Мері / © Данська королівська родина/Instagram

З нагоди дня народження представляємо до вашої уваги портрет королеви, зроблений у березні 2025 року для фонду Mary Foundation», — свідчить інформація під знімком, авторкою якого стала Стіна Гайльманн.

На фото Мері зображена у пудровій блузці та штанному костюмі кольору морської хвилі. Її темне волосся укладене красивими хвилями, на обличчі макіяж, а у вухах діамантові сережки. Королева має просто чудовий вигляд.

Нагадаємо, раніше ми розповідали красиву історію кохання Мері та Фредеріка, які одружилися 2004 року.

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

Королева Мері і король Фредерік X / © Getty Images

94
