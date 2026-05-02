Іменинниця дня: Кейт і Вільям Уельські поділилися новим фото доньки — принцеси Шарлотти
Сьогодні увага Британії прикута до особливого сімейного моменту — принц і принцеса Уельські опублікували нове фото своєї доньки, принцеси Шарлотти.
Знімок з’явився у соціальних мережах родини та одразу привернув увагу шанувальників королівської сім’ї. На фото Шарлотта постає у невимушеному образі, що підкреслює традицію пари ділитися особистими сімейними моментами з публікою у важливі дати.
Публікація викликала хвилю привітань і теплих коментарів від підписників, які відзначили, як швидко дорослішає донька принца і принцеси Уельських.
Королівська родина регулярно ділиться офіційними світлинами своїх дітей у визначні дні, і цим підтримуючи баланс між публічним життям і приватністю. Новий кадр із принцесою Шарлоттою продовжив цю добру традицію та став ще одним прикладом відкритого, але контрольованого спілкування з громадськістю.