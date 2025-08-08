Іменинниця дня: милі дитячі фотографії принцеси Беатріс Йоркської

Сара Йоркська з принцесою Беатріс / © Associated Press

Ми вирішили зібрати її дитячі фотографії та трохи згадати, який вигляд мала маленька принцеса Йоркська у 90-х.

Принцеса Беатріс народилася 8 серпня 1988 року в сім’ї принца Ендрю, герцога Йоркського та Сари, герцогині Йоркської.

На цьому фото її мама Сара тримає на руках маленьку доньку після церемонії її хрещення у Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу у Лондоні, 20 грудня 1988 року.

Сара Йоркська та принц Ендрю з принцесою Беатріс / © Associated Press

Тут герцогиня Йоркська несе принцесу Беатріс на руках, прямуючи до поїзда на вокзалі Ватерлоо в Лондоні 4 серпня 1989 року. У супроводі герцога вони прямували до Портсмута разом з королевою Єлизаветою II, щоб приєднатися до круїзу «Британія» західними островами на початку традиційних літніх королівських канікул.

Сара Йоркська з принцесою Беатріс / © Associated Press

А це няня Беатріс виймає маленьку принцесу з візочка біля Віндзорського замку. На фото можна побачити в якому візку возили Беатріс.

Принцеса Беатріс з нянею / © Associated Press

Герцогиня Йоркська та її дочка катаються на санчатах схилами Клостерса у Швейцарії 20 січня 1990 року. Тоді Сара була вагітна другою дитиною (молодшою сестрою Беатріс — принцесою Євгенією).

Сара Йоркська з принцесою Беатріс / © Associated Press

А на цій фотографії герцогиня Йоркська прибула 29 липня 1990 року до аеропорту Есейса в Буенос-Айресі, Аргентина, у супроводі своїх дочок: дворічної Беатріс та чотиримісячної принцеси Євгенії.

Сара Йоркська з принцесою Беатріс та принцесою Євгенією / © Associated Press

Знімок зроблений 7 вересня 1991 року, на фото Сара Йоркська з дочкою Беатріс у Лос-Анджелесі.

Сара Йоркська з принцесою Беатріс / © Associated Press

На цій фотографії герцогиня Йоркська виходить зі школи Аптон-гаус у Віндзорі, 18 березня 1992 року зі своєю старшою дочкою принцесою Беатріс. Повідомлення в британських газетах повідомляють, що герцог та герцогиня Йоркські готуються оголосити про розлучення після п’яти років шлюбу.

Сара Йоркська з принцесою Беатріс / © Associated Press

Нагадаємо, Сара та принц Ендрю офіційно розлучилися 1996 року, але досі продовжують жити під одним дахом.