- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 143
- Час на прочитання
- 2 хв
Іменинниця дня: милі дитячі фотографії принцеси Беатріс Йоркської
Принцесі Беатріс Йоркській сьогодні виповнюється 37 років.
Ми вирішили зібрати її дитячі фотографії та трохи згадати, який вигляд мала маленька принцеса Йоркська у 90-х.
Принцеса Беатріс народилася 8 серпня 1988 року в сім’ї принца Ендрю, герцога Йоркського та Сари, герцогині Йоркської.
На цьому фото її мама Сара тримає на руках маленьку доньку після церемонії її хрещення у Королівській каплиці Сент-Джеймського палацу у Лондоні, 20 грудня 1988 року.
Тут герцогиня Йоркська несе принцесу Беатріс на руках, прямуючи до поїзда на вокзалі Ватерлоо в Лондоні 4 серпня 1989 року. У супроводі герцога вони прямували до Портсмута разом з королевою Єлизаветою II, щоб приєднатися до круїзу «Британія» західними островами на початку традиційних літніх королівських канікул.
А це няня Беатріс виймає маленьку принцесу з візочка біля Віндзорського замку. На фото можна побачити в якому візку возили Беатріс.
Герцогиня Йоркська та її дочка катаються на санчатах схилами Клостерса у Швейцарії 20 січня 1990 року. Тоді Сара була вагітна другою дитиною (молодшою сестрою Беатріс — принцесою Євгенією).
А на цій фотографії герцогиня Йоркська прибула 29 липня 1990 року до аеропорту Есейса в Буенос-Айресі, Аргентина, у супроводі своїх дочок: дворічної Беатріс та чотиримісячної принцеси Євгенії.
Знімок зроблений 7 вересня 1991 року, на фото Сара Йоркська з дочкою Беатріс у Лос-Анджелесі.
На цій фотографії герцогиня Йоркська виходить зі школи Аптон-гаус у Віндзорі, 18 березня 1992 року зі своєю старшою дочкою принцесою Беатріс. Повідомлення в британських газетах повідомляють, що герцог та герцогиня Йоркські готуються оголосити про розлучення після п’яти років шлюбу.
Нагадаємо, Сара та принц Ендрю офіційно розлучилися 1996 року, але досі продовжують жити під одним дахом.