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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Іменинниця дня: представлено нове фото принцеси Йорданії Раджви

Майбутній королеві Йорданії — принцесі Раджві — сьогодні виповнюється 31 рік.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Раджва та принц Хусейн

Принцеса Раджва та принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

На честь іменинниці Jordan News Agency поділилося новим портретним фото дружини кронпринца Хусейна. Невістка королеви Ранії та короля Абдалли II зображена великим планом, на ній одягнений чорний топ, пальто кольору марсала, волосся розпущене і красиво укладене хвилями на плечі, на обличчі макіяж у натуральних відтінках, у вухах золоті сережки, а на шиї золота підвіска.

Принцеса Раджва

Принцеса Раджва

Королівська родина Йорданії поки що публічно не привітала Раджву з днем народження. А ми зібрали для вас десять цікавих фактів про майбутню королеву.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Getty Images

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Getty Images

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