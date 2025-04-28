Іменинниця дня: представлено нове фото принцеси Йорданії Раджви

Принцеса Раджва та принц Хусейн / © Instagram кронпринца Хусейна

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На честь іменинниці Jordan News Agency поділилося новим портретним фото дружини кронпринца Хусейна. Невістка королеви Ранії та короля Абдалли II зображена великим планом, на ній одягнений чорний топ, пальто кольору марсала, волосся розпущене і красиво укладене хвилями на плечі, на обличчі макіяж у натуральних відтінках, у вухах золоті сережки, а на шиї золота підвіска.

Принцеса Раджва

Королівська родина Йорданії поки що публічно не привітала Раджву з днем народження. А ми зібрали для вас десять цікавих фактів про майбутню королеву.

Кронпринц Хусейн та принцеса Раджва / © Getty Images