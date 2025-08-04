Іменинниця Меган Маркл: знакові моменти із життя герцогині Сассекської

Меган Маркл / © Associated Press

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Передбачається, що Меган Маркл проведе цей день у колі своїх близьких людей та своєї родини — чоловіка Гаррі та дітей Арчі та Лілібет.

Ми вирішили згадати сьогодні про найважливіші події у житті Меган.

Меган Маркл / © Associated Press

До зустрічі з принцом Гаррі Меган Маркл була однією із моделей на шоу Deal or No Deal у США. В одному з випусків свого першого подкасту Spotify «Архетипи» Меган згадувала цей досвід, вона говорила:

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«Я була вдячна за роботу, але не за ті почуття, які вона викликала в мене. Це було… нерозумно. І, до речі, на сцені зі мною були розумні жінки», — цитує її слова express.co.uk.

Меган Маркл / © Getty Images

До зустрічі з принцом Гаррі Меган Маркл знімалася в американському популярному серіалі «Форс-мажори», де грала роль Рейчел Зейн. Меган дуже подобалася ця роль, але вона відмовилася від неї, щоб вийти заміж за Гаррі. Над серіалом вона працювала упродовж шести років.

Меган Маркл на зйомках Форс-мажорів / © Getty Images

Меган та Гаррі почали зустрічатися 2016 року, їх познайомив спільний друг. Перші побачення пара провела у Лондоні. І їхні стосунки спочатку були на відстані, оскільки Меган залишалася в Америці, а принц Гаррі в Британії.

Пара побралася 2017 року в Ноттінгемському котеджі Кенсінгтонського палацу. А весілля зіграли у травні 2018 року у Соборі святого Георгія у Віндзорі.

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Весілля Меган і Гаррі / © Associated Press