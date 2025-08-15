Ім’я для принцеси Анни: хто надихнув королеву Єлизавету II так назвати її єдину дочку

Принцеса Анна / © Associated Press

Принцеса Анна народилася 15 серпня 1950 року і стала другою дитиною принцеси Єлизавети та принца Філіпа. На той момент у Анни вже був старший брат Чарльз, який народився на два роки раніше.

Після народження принцесу назвали Анною Елізабет Алісою Луїзою і, як з’ясувалося, ім’я Анна було навіяно іншою королівською особою, адже так хотіли назвати молодшу сестру принцеси Єлизавети — принцесу Маргарет.

Принцеса Анна / © Associated Press

У книжці «Королева-мати: офіційна біографія» Вільям Шоукросс пише, що батьки королеви Єлизавети, король Георг VI та королева Єлизавета спочатку хотіли дати принцесі Маргарет ім’я Анна. Однак вони відмовилися від цього імені після того, як батьки Георга VI — король Георг V і королева Марія, наполягли на тому, щоб вони назвали дівчинку Маргарет на честь Маргарити Шотландської, пише People.

Принцеса Анна та принц Філіп / © Associated Press

Посилаючись на лист королеви-матері, яка тоді була відома як герцогиня Йоркська, своєї свекрухи, королеві Марії, Шоукросс пише, що королева-мати сказала: «Мені дуже хочеться назвати її Анною Маргарет, тому що, по-моєму, ім’я Анна Йоркська звучить красиво, а Єлизавета та Анна дуже добре пасують одне одному. Цікаво, що ви думаєте? Багато хто пропонував ім’я Маргарет, але це ім’я не має жодних родинних зв’язків ні з однією із сторін, і, крім того, її завжди плутатимуть з Маргарет, нянею».

Принцеса Анна / © Associated Press

В результаті родичі королеви-матері «не піддалися впливу навіть цього аргументу і вирішили назвати свою дочку Маргарет Роуз замість Маргарет Енн».

Принцеса Ганна / © Getty Images

Через покоління тодішня принцеса Єлизавета та принц Філіп назвали свою дочку Анною. Це ім’я єврейського, французького та англійського походження, що означає «благодать», і воно вважається одним із найкласичніших жіночих імен усіх часів. Нам здається, що принцесі Анні воно дуже пасує.