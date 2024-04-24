Імператорське подружжя на вечірці у саду: Нарухіто – у чорному фраку, Масако – сукні з мереживом

Імператорське подружжя Японії провели традиційну весняну вечірку у саду у Токіо.

В імператорському саду у Токіо відбулася весняна вечірка. Господарями заходу були імператор Японії Нарухіто та його дружина – імператриця Масако.

Імператорське подружжя привітало всіх присутніх і поспілкувалося з ними.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нарухіто з'явився там у чорному фраку, білій сорочці, сірому жилеті, світло-сірій краватці, сірих штанях у смужку та чорних туфлях.

Масако була одягнена у пастельний блідо-блакитний костюм із ледь помітним квітковим принтом, який складався з сукні міді з мереживом зверху та приталеного жакета з молочними ґудзиками.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Образ імператриця доповнила елегантним білим капелюхом із блідо-блакитною смужкою, клатчем в тон, розшитим бісером, світло-бежевими рукавичками та білими шкіряними туфлями на стійких підборах.

Її Величність прикрасила вуха великими перлинними сережками з діамантовим обрамленням, а шию – класичним перлинним намистом.

Імператор Японії Нарухіто та імператриця Масако / Фото: Associated Press

Нагадаємо, імператриця Масако на діловій зустрічі з'явилася у персиковому кімоно з квітковим принтом.

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