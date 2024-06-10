Імператорське весілля: у яких традиційних вбраннях одружилися принц Японії Нарухіто та Масако Овада

Перед тим як одягнути білу сукню та смокінг, наречений та наречена з'явилися у традиційному святковому вбранні.
9 червня 1993 року в Касіко-докоро — одному з трьох палацових святилищ на території Імператорського палацу — спадковий принц Нарухіто одружився з дипломаткою Масако Овада. Спочатку відбулася традиційна весільна церемонія.
Спадковий принц Нарухіто носив традиційну помаранчеву мантію, що сягає епохи Хейсей, яку може носити лише спадкоємець.
Його образ доповнила традиційна японська чорна корона — головний убір, який носять дорослі чоловіки-члени двору та представники самурайських сімей під час відвідин імператорського палацу, та скіпетр у руці.
А ось Масако носила шовкове кімоно під назвою дзюні-хітое — традиційний японський костюм аристократок, на одягання якого йшло три години. Виконано воно було у смарагдовому та золотому відтінках, а доповнювала його зачіска з довгим волоссям.
На цій церемонії було загалом 812 осіб, зокрема імператор та імператриця, члени імператорської сім'ї, глави трьох держав, губернатори префектур та родичі Масако.
У другій половині дня вони змінили вбрання на формальніші: нова спадкова принцеса Масако була в білій сукні і тіарі, а спадковий принц — у смокінгу.
Нарухіто став імператором Японії, а Масако — імператрицею 1 травня 2019 року після відречення батька Нарухіто, імператора Акіхіто.
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