Імператорське весілля: у яких традиційних вбраннях одружилися принц Японії Нарухіто та Масако Овада

Перед тим як одягнути білу сукню та смокінг, наречений та наречена з'явилися у традиційному святковому вбранні.

9 червня 1993 року в Касіко-докоро — одному з трьох палацових святилищ на території Імператорського палацу — спадковий принц Нарухіто одружився з дипломаткою Масако Овада. Спочатку відбулася традиційна весільна церемонія.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

Спадковий принц Нарухіто носив традиційну помаранчеву мантію, що сягає епохи Хейсей, яку може носити лише спадкоємець.

Його образ доповнила традиційна японська чорна корона — головний убір, який носять дорослі чоловіки-члени двору та представники самурайських сімей під час відвідин імператорського палацу, та скіпетр у руці.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

А ось Масако носила шовкове кімоно під назвою дзюні-хітое — традиційний японський костюм аристократок, на одягання якого йшло три години. Виконано воно було у смарагдовому та золотому відтінках, а доповнювала його зачіска з довгим волоссям.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

На цій церемонії було загалом 812 осіб, зокрема імператор та імператриця, члени імператорської сім'ї, глави трьох держав, губернатори префектур та родичі Масако.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

У другій половині дня вони змінили вбрання на формальніші: нова спадкова принцеса Масако була в білій сукні і тіарі, а спадковий принц — у смокінгу.

Нарухіто та Масако у день весілля / Фото: Getty Images

Нарухіто став імператором Японії, а Масако — імператрицею 1 травня 2019 року після відречення батька Нарухіто, імператора Акіхіто.

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