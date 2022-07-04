Імпортозаміщення по-російськи: ресторани-замінники McDonald's продають бургери з пліснявою

Росіяни мають дивовижну здатність псувати все, що потрапляє до їхніх рук.

Російський замінник McDonald's, продовжує не словом, а ділом доводити, що Росія в плані створення будь-чого, хай навіть бутерброду з котлетою, місце абсолютно згубне.

Спочатку новоявлена мережа запропонувала потенційним споживачам безкомпромісний неймінг — "Смачно і точка", явно декларуючи своє ставлення до критики та плюралізму думок, потім представила на загальний огляд досить дивний логотип, вкрадений у компанії, яка займається виробництвом кормів для тварин. Тут, звичайно, споживачів мало б щось насторожити, але росіян, які всією країною пишаються рецептом каші з сокири, логотипом корму для собак не налякати.

І ось, нещодавно стало відомо, що Москвичам у ресторанах "Смачно і крапка" стали траплятися бургери з пліснявою. Про це повідомив один із російських каналів Telegram.

Після цього повідомлення хрещениця Путіна Ксенія Собчак у своєму мікроблозі розповіла про схожі випадки, що сталися з її підписниками в інших точках мережі:

"Схоже, у "Смачно — і точка" не зовсім вшановують заповіти "Макдоналдса". Принаймні, у плані контролю за якістю товарів. Тільки за сьогодні зафіксовано як мінімум три випадки, коли покупцям громадського харчування продали бургери із запліснілими булочками. Дві з них — моїм підписникам... Хлопці, ви вже там розберіться, не треба людей труїти.

І, хоча отруєння людей, особливо політичних опонентів, це улюблене заняття російської влади, робити це за допомогою запліснілих булочок схоже на особливий цинізм.

У прес-службі компанії, повідомляють російські видання, заявили, що не знають, яким чином булка з пліснявою потрапила на кухню.

Ми думаємо, що пліснява, можливо, взагалі була у відпустці. Її на кухню ніхто не відправляв. І, якщо пошукати, серед документації компанії "Смачно і точка" можна знайти її заяву на відпустку.

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