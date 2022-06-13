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Імпортозаміщення вдалося: російський замінник McDonald's викрав логотип у виробника кормів для тварин

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Імпортозаміщення вдалося: російський замінник McDonald's викрав логотип у виробника кормів для тварин

Новий логотип російського McDonald's

Після того, як McDonald's пішли з російського ринку через війну в Україні, в Росії заявили, що створять свій аналог цієї мережі швидкого харчування. Однак попри потуги росіян, у них все вийшло як завжди.

Тепер мережа швидкого харчування називається в Росії "Вкусно и точка" і начебто ультимативно натякає споживачеві, що критиці нова закусочна не піддається. Але після відкриття "нової" мережі ресторанів багато хто звернув увагу на гучний логотип — червоно-оранжевий круг і дві помаранчеві палички. За задумом росіян, це лого має нагадувати відвідувачам мережі ресторанів картоплю та соус, але в результаті нагадало лише логотип португальської компанії Matosmix, яка спеціалізується на виробництві кормів для тварин.

Те, що логотипи шалено схожі видно неозброєним оком. Імпортозаміщення вдалося!

Новий логотип російського McDonald's / ©
Новий логотип російського McDonald's
логотип компанії Matosmix / ©
логотип компанії Matosmix
Логотип компанії Matosmix / ©
Логотип компанії Matosmix

Також у "російських Макдональдс", схоже, не встигли розробити свій рецепт соусів для картоплі фрі, тому дістали те, що було на складах та просто зафарбували на старих упаковках логотип американської мережі маркером.

© The Insider
Фото: The Insider
© The Insider
Фото: The Insider
© The Insider
Фото: The Insider

А оскільки зараз у РФ проблеми з фарбою для упакування, то коробки, в яких подають картоплю, вирішили просто залишити білими, але водночас вкрали дизайн самої упаковки McDonald's.

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Зрозуміло, що про якість продукції тепер не може йтися, оскільки раніше здійснювався жорсткий моніторинг, тестування та перевірка інгредієнтів. Також проводилося тестування безпеки іграшок та рекламних продуктів. Тепер цього не буде.

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