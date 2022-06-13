Імпортозаміщення вдалося: російський замінник McDonald's викрав логотип у виробника кормів для тварин

Після того, як McDonald's пішли з російського ринку через війну в Україні, в Росії заявили, що створять свій аналог цієї мережі швидкого харчування. Однак попри потуги росіян, у них все вийшло як завжди.

Тепер мережа швидкого харчування називається в Росії "Вкусно и точка" і начебто ультимативно натякає споживачеві, що критиці нова закусочна не піддається. Але після відкриття "нової" мережі ресторанів багато хто звернув увагу на гучний логотип — червоно-оранжевий круг і дві помаранчеві палички. За задумом росіян, це лого має нагадувати відвідувачам мережі ресторанів картоплю та соус, але в результаті нагадало лише логотип португальської компанії Matosmix, яка спеціалізується на виробництві кормів для тварин.

Те, що логотипи шалено схожі видно неозброєним оком. Імпортозаміщення вдалося!

Новий логотип російського McDonald's

логотип компанії Matosmix

Логотип компанії Matosmix

Також у "російських Макдональдс", схоже, не встигли розробити свій рецепт соусів для картоплі фрі, тому дістали те, що було на складах та просто зафарбували на старих упаковках логотип американської мережі маркером.

Фото: The Insider

Фото: The Insider

Фото: The Insider

А оскільки зараз у РФ проблеми з фарбою для упакування, то коробки, в яких подають картоплю, вирішили просто залишити білими, але водночас вкрали дизайн самої упаковки McDonald's.

Зрозуміло, що про якість продукції тепер не може йтися, оскільки раніше здійснювався жорсткий моніторинг, тестування та перевірка інгредієнтів. Також проводилося тестування безпеки іграшок та рекламних продуктів. Тепер цього не буде.

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