Інакше там були б бази НАТО: у коханки Путіна Аліни Кабаєвої знайшли два нові будинки в Туреччині

Інакше там були б бази НАТО: у коханки Путіна Аліни Кабаєвої знайшли два нові будинки в Туреччині

З початком широкомасштабного вторгнення оточенню Путіна, як то кажуть, "і неба мало, і землі".

Олігархи ховають свої яхти на далеких островах, відключаючи при цьому геолокаційне обладнання. Деякі пари розлучаються, у спробі зберегти хоч щось як власність дружини, хтось спішно продає активи дешево, хтось намагається купити щось у країнах, які беруть участь у санкційних кампаніях.

Але все одно, яхти знаходять і відбирають, на нерухомість накладають арешт, клуби змушують продати, а рахунки просто заморожують.

Тому досить правдоподібно звучить заява ізраїльського бізнесмена російського походження Леоніда Невзліна, який є колишнім співвласником зруйнованого кремлем нафтового гіганта ЮКОСу і відповідно одним з головних ворогів Путіна, до якого в нього особисті рахунки, про те, що нещодавно в Аліни Кабаєвої з'явилися два розкішні будинки в Туреччині.

За повідомленням Daily Mail, Невзлін стверджує, що 39-річна олімпійська чемпіонка Аліна Кабаєва знедавна володіє літньою віллою на півдні Туреччини та будинком у Стамбулі. Нерухомість була оформлена в Туреччині через посередника та близького помічника президента країни Реджепа Ердогана.

Він стверджує також, що турецький лідер "виділив" свою президентську охорону в дорогі "будинки". Однак жодних конкретних подробиць щодо передбачуваних угод не повідомляє і не надає жодних конкретних доказів своїх тверджень щодо купівлі двох будинків.

Однак, як ми знаємо, Туреччина є членом НАТО, а улюбленою справою Путіна та компанії, є захоплення земель, які вони оголошують територіями, відведеними під бази НАТО. Можливо, цього разу йшлося також про порятунок двох ділянок турецької землі від горезвісних баз. Незвичайним є лише те, що нерухомість купили, а не просто віджали, як це заведено у Путіна.

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