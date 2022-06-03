Інцидент на святкуванні ювілею Єлизавети II: двом королівським гвардійцям стало зле

Один гвардієць знепритомнів і впав.

Під час урочистої служби у Лондоні у соборі Святого Павла на честь платинового ювілею правління королеви Єлизавети II стався інцидент.

Один із королівських гвардійців знепритомнів на сходах у той час, коли гості свята сходилися до собору. Він впав і лежав між іншими гвардійцями, які непорушно стояли.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Після цього стало зле ще одному гвардійцю, який спочатку похилився, а потім присів на сходах.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Як ви гадаєте, чи може цей інцидент бути містичним знаком для королівської родини?

До слова, урочисту службу відвідали всі члени британської королівської сім'ї. Кожен із них мав чудовий вигляд.

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