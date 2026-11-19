Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

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На церемонії Кетрін сяяла в розкішній сукні-анаркалі насиченого бордово-червоного відтінку від місцевої дизайнерки Mahima Mahajan. Вбрання було прикрашене золотистою ручною вишивкою у традиційній техніці Banarsi (це традиційне індійське ручне мистецтво створення розкішної шовкової парчі, яке зародилося в місті Банарас), розсипом дрібних золотих крапок по всій довжині, скляним бісером і декоративною золотою тасьмою по V-подібному вирізу, талії та манжетах довгих рукавів.

Бренд Mahima Mahajan показав в Instagram, як майстри працювали над створенням цього неймовірного вбрання для принцеси, опублікувавши відео.

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Принц і принцеса Уельські / © Associated Press

«Створений в Індії з любов’ю і самовіддачею наших майстрів, цей особливий виріб тепер виявився у Її Королівської Високості Кетрін, принцеси Уельської.

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Це момент величезної гордості для всіх, хто своїми руками втілив цю річ у життя ❤️

Її Королівська Високість Кетрін, принцеса Уельська (@princeandprincessofwales), разом із принцом Вільямом демонструє природну грацію у вбранні анаркалі насиченого червоного кольору (відтінок синдурі) від дизайнерки Махіми Махаджан 🌹🦚

Сяючи в цьому червоному вбранні, вона додає свою незмінну елегантність в образ з анаркалі — виріб з нашої колекції, прикрашений ручною вишивкою», — йдеться у підписі під роликом.

Принцеса Уельська Кейт / © Getty Images

Нагадаємо, ми також зібрали всі виходи принцеси Уельської з цієї поїздки.

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