- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 131
- Час на прочитання
- 1 хв
Інфанта Софія у сукні міді з асиметричною накидкою: новий вихід молодшої доньки короля Іспанії
Для урочистого вечора принцеса обрала стриману елегантність і комфорт, поєднавши лаконічний силует із делікатними деталями.
Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція разом з доньками принцесою Леонор та інфантою Софією очолили церемонію вручення премії принцеси Астурійської, що відбулася в театрі «Кампоамор» в Ов’єдо.
На заході також була присутня 87-річна королева-мати Софія. Для цієї події принцеса Леонор обрала сукню насиченого відтінку від Hannibal Laguna, а інфанта Софія кардинально інший образ, який включав темно-синю сукню іспанського бренду Bruna.
19-річна дівчина мала дуже елегантний вигляд, адже її вбрання виконане з легкої тканини і було довжини міді. Сукню доповнювала асиметрична накидка-пелерина з тонкого шифону.
Також Софія наділа браслет-манжету, зробила зачіску з легкими хвилями і легкий макіяж. Від високих підборів вона відмовилась, оскільки віддає перевагу комфорту, навіть якщо мова йде про вечірній образ.