ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
131
Час на прочитання
1 хв

Інфанта Софія у сукні міді з асиметричною накидкою: новий вихід молодшої доньки короля Іспанії

Для урочистого вечора принцеса обрала стриману елегантність і комфорт, поєднавши лаконічний силует із делікатними деталями.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Інфанта Софія з бабусею — королевою Софією

Інфанта Софія з бабусею — королевою Софією / © Getty Images

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція разом з доньками принцесою Леонор та інфантою Софією очолили церемонію вручення премії принцеси Астурійської, що відбулася в театрі «Кампоамор» в Ов’єдо.

Іспанська королівська родина / © Associated Press

Іспанська королівська родина / © Associated Press

На заході також була присутня 87-річна королева-мати Софія. Для цієї події принцеса Леонор обрала сукню насиченого відтінку від Hannibal Laguna, а інфанта Софія кардинально інший образ, який включав темно-синю сукню іспанського бренду Bruna.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

19-річна дівчина мала дуже елегантний вигляд, адже її вбрання виконане з легкої тканини і було довжини міді. Сукню доповнювала асиметрична накидка-пелерина з тонкого шифону.

Інфанта Софія з бабусею — королевою Софією / © Getty Images

Інфанта Софія з бабусею — королевою Софією / © Getty Images

Також Софія наділа браслет-манжету, зробила зачіску з легкими хвилями і легкий макіяж. Від високих підборів вона відмовилась, оскільки віддає перевагу комфорту, навіть якщо мова йде про вечірній образ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie