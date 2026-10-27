Інфанта Софія у сукні міді з асиметричною накидкою: новий вихід молодшої доньки короля Іспанії

Інфанта Софія з бабусею — королевою Софією / © Getty Images

Реклама

Король Іспанії Філіп VI та королева Летиція разом з доньками принцесою Леонор та інфантою Софією очолили церемонію вручення премії принцеси Астурійської, що відбулася в театрі «Кампоамор» в Ов’єдо.

Іспанська королівська родина / © Associated Press

На заході також була присутня 87-річна королева-мати Софія. Для цієї події принцеса Леонор обрала сукню насиченого відтінку від Hannibal Laguna, а інфанта Софія кардинально інший образ, який включав темно-синю сукню іспанського бренду Bruna.

Реклама

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

19-річна дівчина мала дуже елегантний вигляд, адже її вбрання виконане з легкої тканини і було довжини міді. Сукню доповнювала асиметрична накидка-пелерина з тонкого шифону.

Реклама

Інфанта Софія з бабусею — королевою Софією / © Getty Images

Також Софія наділа браслет-манжету, зробила зачіску з легкими хвилями і легкий макіяж. Від високих підборів вона відмовилась, оскільки віддає перевагу комфорту, навіть якщо мова йде про вечірній образ.

Новини партнерів