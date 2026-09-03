Інфанта Софія використала своє справжнє ім’я, коли вступала до університету: і ось що це означає

Інфанта Софія / © Getty Images

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Інфанта Софія Іспанська розпочинає наступний етап свого університетського навчання.

Завершивши перший рік навчання за спеціальністю «Політологія та міжнародні відносини» в Лісабонському кампусі Forward College, приватного навчального закладу, що входить до складу Лондонського університету, молодша дочка короля та королеви Іспанії розпочинає другий рік навчання в університеті в Парижі.

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Інфанта Софія / © Getty Images

Засновник і президент Forward College Борис Вальбаум, який отримав нагороду від Фонду принцеси Жирони, в інтерв’ю Paris Match розкрив нові подробиці процесу зарахування та вступу інфанти Софії, включаючи рідкісне справжнє ім’я, яке вона використовує під час навчання в університеті, пише журнал Hello!.

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Повідомляється, що інфанта не використала свій статус члена королівської родини як перевагу, а подала заявку під своїм офіційним ім’ям Софія де Борбон Ортіс.

Як пояснив Вальбаум, представниця королівської сім’ї пройшла той самий процес відбору, що й будь-який інший кандидат, і здала ті самі співбесіди, що й інші студенти. Більше того, сам керівник центру визнає, що спочатку не пов’язував її прізвище, Ортіс, з королевою Летицією.

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Ця деталь відображає одну з умов, які, як повідомляється, Софія висувала при виборі університету: можливість здобути вищу освіту в максимально нормальній обстановці, в оточенні молодих людей свого віку і без того, щоб її статус інфанти визначав її академічний досвід.

Відомо також, що інфанта Софія оселиться у Міжнародному університетському містечку Парижа — великому житловому комплексі, де мешкають студенти з різних країн. Там життя Софії буде зовсім не схоже на те, яке можна було б уявити для члена королівської родини. Їй належить проживати в окремій кімнаті, а спільні зони вона ділитиме з іншими молодими людьми. Університетське середовище об’єднує студентів із десятків країн, що відповідає міжнародному характеру обраної нею спеціальності.

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Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, її старша сестра — спадкоємиця престолу — принцеса Леонор — навчатиметься в Університеті Карлоса III у кампусі Хетафе за спеціальністю «Політологія».

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