ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
383
Час на прочитання
2 хв

Інфанта Софія використала своє справжнє ім’я, коли вступала до університету: і ось що це означає

19-річна дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції розпочинає другий рік навчання в університеті.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія Іспанська розпочинає наступний етап свого університетського навчання.

Завершивши перший рік навчання за спеціальністю «Політологія та міжнародні відносини» в Лісабонському кампусі Forward College, приватного навчального закладу, що входить до складу Лондонського університету, молодша дочка короля та королеви Іспанії розпочинає другий рік навчання в університеті в Парижі.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Засновник і президент Forward College Борис Вальбаум, який отримав нагороду від Фонду принцеси Жирони, в інтерв’ю Paris Match розкрив нові подробиці процесу зарахування та вступу інфанти Софії, включаючи рідкісне справжнє ім’я, яке вона використовує під час навчання в університеті, пише журнал Hello!.

Повідомляється, що інфанта не використала свій статус члена королівської родини як перевагу, а подала заявку під своїм офіційним ім’ям Софія де Борбон Ортіс.

Як пояснив Вальбаум, представниця королівської сім’ї пройшла той самий процес відбору, що й будь-який інший кандидат, і здала ті самі співбесіди, що й інші студенти. Більше того, сам керівник центру визнає, що спочатку не пов’язував її прізвище, Ортіс, з королевою Летицією.

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Інфанта Софія та королева Летиція / © Getty Images

Ця деталь відображає одну з умов, які, як повідомляється, Софія висувала при виборі університету: можливість здобути вищу освіту в максимально нормальній обстановці, в оточенні молодих людей свого віку і без того, щоб її статус інфанти визначав її академічний досвід.

Відомо також, що інфанта Софія оселиться у Міжнародному університетському містечку Парижа — великому житловому комплексі, де мешкають студенти з різних країн. Там життя Софії буде зовсім не схоже на те, яке можна було б уявити для члена королівської родини. Їй належить проживати в окремій кімнаті, а спільні зони вона ділитиме з іншими молодими людьми. Університетське середовище об’єднує студентів із десятків країн, що відповідає міжнародному характеру обраної нею спеціальності.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Інфанта Софія та принцеса Леонор / © Getty Images

Нагадаємо, її старша сестра — спадкоємиця престолу — принцеса Леонор — навчатиметься в Університеті Карлоса III у кампусі Хетафе за спеціальністю «Політологія».

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie