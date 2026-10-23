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Інфанта Софія зачарувала образом на церемонії принцеси Астурійської в Ов'єдо
19-річна іспанська інфанта Софія – молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – привернула увагу на церемонії вручення премій принцеси Астурійської в Ов'єдо.
19-річна іспанська інфанта Софія – молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції – привернула увагу на церемонії вручення премій принцеси Астурійської в Ов'єдо.
Для світського вечірнього заходу молодша дочка королівського подружжя обрала просту, але елегантну синю сукню від бренду Miphai, а саме модель «Alma».
Ця лляна сукня має квадратний виріз горловини з двома широкими бретелями на ліфі, що обтискає, до талії, де починається злегка розкльошена спідниця з легшої тканини, утворена трьома широкими воланами, що спадають до щиколоток.
Вибір взуття особливо примітний. Цього разу Софія обрала туфлі на помірному підборі, як і її мати, королева Летиція, яка віддавала перевагу, хоч і вищим, ніж зазвичай, підборам. Це босоніжки на підборах із темно-синьої лакованої шкіри.
А родзинкою образу інфанти стали прикраси – золотий браслет Parfois із закругленими кінцями та каблучка Karen Hallam, колись улюблена у її матері Летиції, з якою сама королева з'являється останнім часом на публіці досить часто.
На шиї інфанта Софія носила ланцюжок із Хрестом Перемоги, найвищим символом князівства Астурія, зображення якого можна побачити на його прапорі та офіційному гербі. Це був чудовий спосіб віддати шану Автономному співтовариству, такому важливому для королівської родини.
Дівчина розпустила довге волосся і зробила виразний вечірній макіяж.
Ми також показували, який несподіваний лук для заходу обрала її мати – королева Летиція.