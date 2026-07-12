Інфанта Софія зачарувала образом у кремовому штанному костюмі на публічному заході

Інфанта Софія / © Getty Images

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19-річна інфанта Софія була присутня на презентації першого випуску грантів Docentes Referentes Фонду Іберкаха в монастирі Нуестра-Сеньйора-де-Когульяда у Сарагосі.

Там дівчина виступила з промовою, а її родина – батько та мати, а також старша сестра принцеса Леонор – приїхали її підтримати.

Інфанта Софія / © Getty Images

Ми звернули увагу на образ Софії, вона мала приголомшливий вигляд в білому льняному штанному костюмі з лімітованої колекції бренду El Corte Inglés. Жакет інфанта поєднувала з чорним топом, а як взуття підібрала гостроносі балетки з лакованої шкіри від Magrit.

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Також Софія зробила дуже легкий макіяж у натуральних відтінках, зовсім трохи підкресливши очі та губи рожевим блиском, а волосся зібрала з двох боків пасмами шпилькою ззаду. Дівчина мала розкішний вигляд на такому важливому для себе заході.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

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