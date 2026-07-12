- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 217
- Час на прочитання
- 1 хв
Інфанта Софія зачарувала образом у кремовому штанному костюмі на публічному заході
Молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції продемонструвала приголомшливий образ на своєму першому сольному виступі у Сарагосі.
19-річна інфанта Софія була присутня на презентації першого випуску грантів Docentes Referentes Фонду Іберкаха в монастирі Нуестра-Сеньйора-де-Когульяда у Сарагосі.
Там дівчина виступила з промовою, а її родина – батько та мати, а також старша сестра принцеса Леонор – приїхали її підтримати.
Ми звернули увагу на образ Софії, вона мала приголомшливий вигляд в білому льняному штанному костюмі з лімітованої колекції бренду El Corte Inglés. Жакет інфанта поєднувала з чорним топом, а як взуття підібрала гостроносі балетки з лакованої шкіри від Magrit.
Також Софія зробила дуже легкий макіяж у натуральних відтінках, зовсім трохи підкресливши очі та губи рожевим блиском, а волосся зібрала з двох боків пасмами шпилькою ззаду. Дівчина мала розкішний вигляд на такому важливому для себе заході.