ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
217
Час на прочитання
1 хв

Інфанта Софія зачарувала образом у кремовому штанному костюмі на публічному заході

Молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції продемонструвала приголомшливий образ на своєму першому сольному виступі у Сарагосі.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

19-річна інфанта Софія була присутня на презентації першого випуску грантів Docentes Referentes Фонду Іберкаха в монастирі Нуестра-Сеньйора-де-Когульяда у Сарагосі.

Там дівчина виступила з промовою, а її родина – батько та мати, а також старша сестра принцеса Леонор – приїхали її підтримати.

Інфанта Софія / © Getty Images

Інфанта Софія / © Getty Images

Ми звернули увагу на образ Софії, вона мала приголомшливий вигляд в білому льняному штанному костюмі з лімітованої колекції бренду El Corte Inglés. Жакет інфанта поєднувала з чорним топом, а як взуття підібрала гостроносі балетки з лакованої шкіри від Magrit.

Також Софія зробила дуже легкий макіяж у натуральних відтінках, зовсім трохи підкресливши очі та губи рожевим блиском, а волосся зібрала з двох боків пасмами шпилькою ззаду. Дівчина мала розкішний вигляд на такому важливому для себе заході.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
217
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie