Інфанта Софія вже в Уельсі: опубліковано перші фотографії з коледжу

Молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI вступила до коледжу UWCAtlantic в Уельсі.

Сьогодні з'явилися перші фотографії інфанти Софії із коледжу, які опублікували у соцмережах.

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

16-річна дівчина, одягнена в те саме вбрання, що і під час того, коли її проводили батьки, позувала на тлі стін коледжу, як і її старша сестра принцеса Леонор, яка навчалася тут два попередні роки і випустилася 2023-го.

La Infanta Sofía, en el @UWCAtlantic College de Gales pic.twitter.com/JDhP3ADm8d — Casa de SM el Rey (@CasaReal) August 29, 2023

Нагадаємо, буквально нещодавно Летиція, король Філіп та інфанта Софія проводжали принцесу Леонор на навчання до Генеральної військової академії Сарагоси, де вона проведе щонайменше один рік.

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