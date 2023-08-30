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Інфанта Софія вже в Уельсі: опубліковано перші фотографії з коледжу

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
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Інфанта Софія вже в Уельсі: опубліковано перші фотографії з коледжу

Інфанта Софія / Фото: Getty Images

Молодша дочка королеви Летиції та короля Філіпа VI вступила до коледжу UWCAtlantic в Уельсі.

Сьогодні з'явилися перші фотографії інфанти Софії із коледжу, які опублікували у соцмережах.

Інфанта Софія / © Getty Images
Інфанта Софія / Фото: Getty Images

16-річна дівчина, одягнена в те саме вбрання, що і під час того, коли її проводили батьки, позувала на тлі стін коледжу, як і її старша сестра принцеса Леонор, яка навчалася тут два попередні роки і випустилася 2023-го.

Нагадаємо, буквально нещодавно Летиція, король Філіп та інфанта Софія проводжали принцесу Леонор на навчання до Генеральної військової академії Сарагоси, де вона проведе щонайменше один рік.

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Дата публікації
Перегляди
1522
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