- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 105
- Час на прочитання
- 1 хв
Інфанта Єлена у жовтому жакеті приїхала на кориду зі своїм батьком-екскоролем
Інфанта Єлена склала компанію своєму батькові-екскоролю Хуану Карлосу на кориді.
Колишнього короля Іспанії Хуана Карлоса I зазнімкували з його дочкою інфантою Єленою де Бурбон під час першого бою сезону на арені Ла Маестранса в Севільї.
Стосунки Хуана Карлоса зі світом кориди тривають десятиліттями, він регулярно відвідує такі арени, як Маестранс і Лас Вентас — пристрасть, яку поділяє і його старша дочка інфанта Єлена.
Цього дня інфанта вдягнулась у жовтий подовжений жакет та штани, а також білу сорочку, доповнивши свій образ золотими браслетами, каблучками та сережками. А екскороль одягнув костюм і доповнив його жовтою краваткою та білою сорочкою.
Нагадаємо, що весь минулий рік інфанту часто бачили на кориді.