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Інша перша леді такого б не одягла: Меланія Трамп продемонструвала сміливий лук
Це був гармонійний, але водночас сміливий образ, який привертав увагу.
Перша леді США Меланія Трамп продемонструвала сміливий новий образ на пікніку Конгресу у Білому домі.
Це був щорічний традиційний захід, на якому члени обох партій збираються на Південній галявині Білого дому. Формат вбрань для цього пікніка досить простий, тому перша леді вирішила здивувати гостей яскравим луком і таким чином затьмарила всіх, навіть свого одіозного чоловіка-президента.
Меланія з'явилася в ефектних штанах з високим посадженням та великим квітковим принтом у рожевих та фіолетових тонах від Dolce & Gabbana, бренду, який часто зустрічається у її гардеробі.
Доповнила штани вона лаконічним білим поясом на талії та класичною білою сорочкою, яку носила підгорнувши рукави.
Також Меланія доповнила образ туфлями-човниками від свого улюбленого бренду Manolo Blahnik, які поєднувалися відтінком із принтом її штанів.
Таке цікаве поєднання класичної білої сорочки та яскравого низу Меланія обирає не вперше. Нещодавно перша леді з'явилася на заході в Білому домі в цій самій сорочці, але в яскравій спідниці-олівці від Michael Kors, теж продемонструвавши свій чудровий і сміливий смак.