Інша перша леді такого б не одягла: Меланія Трамп продемонструвала сміливий лук

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

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Перша леді США Меланія Трамп продемонструвала сміливий новий образ на пікніку Конгресу у Білому домі.

Це був щорічний традиційний захід, на якому члени обох партій збираються на Південній галявині Білого дому. Формат вбрань для цього пікніка досить простий, тому перша леді вирішила здивувати гостей яскравим луком і таким чином затьмарила всіх, навіть свого одіозного чоловіка-президента.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія з'явилася в ефектних штанах з високим посадженням та великим квітковим принтом у рожевих та фіолетових тонах від Dolce & Gabbana, бренду, який часто зустрічається у її гардеробі.

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Доповнила штани вона лаконічним білим поясом на талії та класичною білою сорочкою, яку носила підгорнувши рукави.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Також Меланія доповнила образ туфлями-човниками від свого улюбленого бренду Manolo Blahnik, які поєднувалися відтінком із принтом її штанів.

Меланія Трамп / © Getty Images

Таке цікаве поєднання класичної білої сорочки та яскравого низу Меланія обирає не вперше. Нещодавно перша леді з'явилася на заході в Білому домі в цій самій сорочці, але в яскравій спідниці-олівці від Michael Kors, теж продемонструвавши свій чудровий і сміливий смак.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press Меланія Трамп / © Associated Press Меланія Трамп / © Associated Press Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images Мелания Трамп / © Getty Images Мелания Трамп / © Getty Images Мелания Трамп / © Associated Press