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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
1237
Час на прочитання
1 хв

Інша перша леді такого б не одягла: Меланія Трамп продемонструвала сміливий лук

Це був гармонійний, але водночас сміливий образ, який привертав увагу.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Меланія та Дональд Трампи

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Перша леді США Меланія Трамп продемонструвала сміливий новий образ на пікніку Конгресу у Білому домі.

Це був щорічний традиційний захід, на якому члени обох партій збираються на Південній галявині Білого дому. Формат вбрань для цього пікніка досить простий, тому перша леді вирішила здивувати гостей яскравим луком і таким чином затьмарила всіх, навіть свого одіозного чоловіка-президента.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія з'явилася в ефектних штанах з високим посадженням та великим квітковим принтом у рожевих та фіолетових тонах від Dolce & Gabbana, бренду, який часто зустрічається у її гардеробі.

Доповнила штани вона лаконічним білим поясом на талії та класичною білою сорочкою, яку носила підгорнувши рукави.

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія та Дональд Трампи / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Також Меланія доповнила образ туфлями-човниками від свого улюбленого бренду Manolo Blahnik, які поєднувалися відтінком із принтом її штанів.

Меланія Трамп / © Getty Images

Меланія Трамп / © Getty Images

Таке цікаве поєднання класичної білої сорочки та яскравого низу Меланія обирає не вперше. Нещодавно перша леді з'явилася на заході в Білому домі в цій самій сорочці, але в яскравій спідниці-олівці від Michael Kors, теж продемонструвавши свій чудровий і сміливий смак.

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Меланія Трамп / © Associated Press

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Принц Гарри и Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп и Дональд Трамп / © Associated Press

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Меланія і Дональд Трампи / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Getty Images

Мелания Трамп / © Associated Press

Мелания Трамп / © Associated Press

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Дата публікації
Кількість переглядів
1237
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