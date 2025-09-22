Інші графині такого не носять: нідерландська аристократка і племінниця короля дивує образами

Елоїза Оранська-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Реклама

23-річна Елоїза Оранська-Нассау — нідерландська аристократка й акторка, а також старша донька принца Костянтина Нідерландського та його дружини принцеси Лаурентін. Наразі Елоїза посідає п’яте місце в порядку успадкування нідерландського престолу, а також має титул графині.

Але такі почесті, сім’я і навіть можливість стати королевою жодним чином не впливають на її стиль — дівчина любить моду і намагається через неї самовиражатися, чим дуже відрізняється від інших королівських осіб. Елоїза обирає часто доволі сміливе вбрання, наприклад, може одягнути топ з відкритою спиною.

Елоїза Оранська-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Також нідерландська графиня не раз обирала вбрання з декольте або міні. Деякими подібними образами вона часто ділиться у своїх соцмережах, що теж рідкість для члена королівської сім’ї.

Реклама

А ось з модою Елоїзу пов’язує її бізнес — вона засновниця бренду My Lima Lima, який працює на користь сталої моди — продає вінтажний і вживаний одяг, а також аксесуари, які люди часто жертвують. Зароблені гроші бренд повністю віддає на благодійність.

Елоїза Оранська-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Елоїза раніше пояснювала, що My Lima Lima втілює в собі все, що нею рухає: «мода з позитивним впливом і стійке підприємництво заради кращого світу».

Елоїза Оранська-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Елоїза Оранська-Нассау / фото: instagram.com/eloisevanoranje

Кузини дівчини, оскільки доньки чинного короля Нідерландів, зазвичай з’являються на публіці в стриманіших вбраннях, а також носять тіари, капелюшки та вечірні сукні. Елоїза веде більш просте життя і не обтяжена королівським протоколом.