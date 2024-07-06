Інтимний момент: поцілунки Рональда Рейгана та його дружини Ненсі

Вони познайомились 15 листопада 1949 року. Рейган тоді був президентом Гільдії кіноакторів і Ненсі звернулася до нього, оскільки зауважила, що її ім'я з'явилося у чорному списку Голлівуду (список, до якого потрапляли представники кіноіндустрії, які були членами Комуністичної партії США). Рональд, розібравшись, повідомив їй, що її переплутали з іншою акторкою з таким же ім'ям, але ця ситуація послужила їх подальшому спілкуванню.

Вони почали зустрічатися, і їхні стосунки стали предметом багатьох пліток. Після трьох років знайомства вони врешті-решт вирішили одружитися. Весілля відбулося 4 березня 1952 року в церкві Little Brown у долині Сан-Фернандо в Лос-Анджелесі. Церемонія була простою і поспішно організованою. Цей шлюб був її першим, а для нього – другим.

Потім протягом багатьох років пара не боялася демонструвати свої почуття на публіці, а ніжні поцілунки на удачу та прощання стали звичайними та буденними. За 52 роки, які вони прожили у шлюбі, фотографи неодноразово знымкували їхні поцілунки.

"Я більше, ніж кохаю тебе, я не цілісний без тебе. Ти для мене саме життя. Коли ти йдеш, я чекаю, коли ти повернешся, щоб я міг почати жити знову", — написав Рональд у листі до Ненсі на тридцять першу річницю їхнього весілля.

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

Рональд Рейган та його дружини Ненсі Рейган / Фото: Associated Press

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