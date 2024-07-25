Invictus Games принца Гаррі повертаються до Британії: чи поїде з ним його дружина Меган Маркл та діти

Invictus Games принца Гаррі повернуться до Великої Британії 2027 року, а значить герцог Сассекський проведе на батьківщині багато часу в рамках підготовки та проведення самих "Ігор", у яких беруть участь військові ветерани.

"Ігри нескорених" 2025 року відбудуться Канаді, а через два роки у Бірмінгемі. Принц Гаррі точно буде присутнім, а ось про візит його дружини Меган Маркл до Великої Британії поки що говорити зарано.

Бірмінгем виграв заявку на проведення наступних Invictus Games, обійшовши конкурента з Вашингтона. Незважаючи на те, що Меган була присутня на попередніх "Іграх" у Нідерландах і, швидше за все, відвідає Канаду, не факт, що герцогиня зважиться на повернення до Британії. Не секрет, що Гаррі та Меган серйозно стурбовані своєю безпекою в країні.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Цього року принц сольно здійснив лише кілька коротких поїздок до Великої Британії, зокрема на 10-ту річницю Invictus Games у травні цього року. Меган не приєдналася до чоловіка. А тепер повідомляється, що влітку герцог вирушить на тривалий період на батьківщину, щоб провести час зі своєю родиною та друзями, Меган залишиться з дітьми в США.

Тим часом король Чарльз хотів би частіше бачити своїх молодших онуків, яким надав титул принца та принцеси після сходження на престол 2022 року. Але Меган Маркл не готова ризикувати безпекою дітей, щоб вони побачилися зі своїм дідусем.

Раніше, нагадаємо, ходили чутки, що Чарльз запросить сім'ю провести з ним канікули у Балморалі.

Меган і Гаррі, королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Getty Images

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