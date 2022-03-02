Іспанська депутатка прийшла на засідання Конгресу в одязі кольорів українського прапора

Іспанська депутатка прийшла на засідання Конгресу в одязі кольорів українського прапора

Все більше людей у всьому світі висловлюють свою підтримку українському народу.

Сьогодні, 2 березня, членкиня Конгресу депутатів Іспанії Міріам Ногерас з'явилася на пленарному засіданні в одязі у кольорах українського прапора.

Іспанська депутатка / Getty Images

На політикині був блакитний топ і жовтий жакет.

Іспанська депутатка / Getty Images

Таким чином вона підтримала Україну у цей тяжкий для неї час, коли Росія безжально знищує житлові будинки, інфраструктуру, вбиває людей, дітей.

На засіданні обговорювали позицію Іспанії в українській війні.

Прем'єр-міністр Педро Санчес заявив, що Іспанія передасть українцям військову техніку.

Під час тижня моди у Парижі пара з'явилася на показі бренду Dior в одязі у блакитних та жовтих кольорах.

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