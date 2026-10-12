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Іспанська інфанта Софія зачарувала яскравим образом на святі в Мадриді
Почавши навчання в університеті в Парижі у вересні цього року, молодша донька короля Філіпа VI та королеви Летиції повернулася ненадовго до Мадрида.
Софія приїхала взяти участь у святкуванні Національного дня, обов’язкового заходу для членів іспанської королівської родини.
Інфанта з’явилася на публіці разом зі своїми батьками та старшою сестрою — принцесою Леонор — і залишилася вірною своєму стилю, одягнувши костюм-двійку зі свого гардеробу.
Софія одягла червоний штанний костюм вільного крою від американського бренду Tommy Hilfiger. Жакет стандартного крою мав двобортну застібку з тисненими золотими ґудзиками, загостреними лацканами та накладними кишенями без клапанів, а штани з високою талією чудово сиділи на її фігурі.
Інфанта вже носила цей костюм майже рік тому на аудієнції з лауреатами, яка відбувається за кілька годин до церемонії вручення премії принцеси Астурійської.
Софія доповнила образ туфлями-слінгбеками тілесного кольору на невисоких підборах, розпустила волосся та зробила виразний макіяж.
Нагадаємо, на цьому святі королева Летиція продемонструвала ефектний образ у сукні від іспанського бренду The 2nd Skin Co., яку також вже носила раніше.