Іспанська інфанта Софія зачарувала яскравим образом на святі в Мадриді

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Реклама

Софія приїхала взяти участь у святкуванні Національного дня, обов’язкового заходу для членів іспанської королівської родини.

Інфанта з’явилася на публіці разом зі своїми батьками та старшою сестрою — принцесою Леонор — і залишилася вірною своєму стилю, одягнувши костюм-двійку зі свого гардеробу.

Реклама

Інфанта Софія, принцеса Леонор і королева Летиція / © Getty Images

Софія одягла червоний штанний костюм вільного крою від американського бренду Tommy Hilfiger. Жакет стандартного крою мав двобортну застібку з тисненими золотими ґудзиками, загостреними лацканами та накладними кишенями без клапанів, а штани з високою талією чудово сиділи на її фігурі.

Реклама

Інфанта вже носила цей костюм майже рік тому на аудієнції з лауреатами, яка відбувається за кілька годин до церемонії вручення премії принцеси Астурійської.

Софія доповнила образ туфлями-слінгбеками тілесного кольору на невисоких підборах, розпустила волосся та зробила виразний макіяж.

Принцеса Леонор та інфанта Софія / © Getty Images

Нагадаємо, на цьому святі королева Летиція продемонструвала ефектний образ у сукні від іспанського бренду The 2nd Skin Co., яку також вже носила раніше.

Новини партнерів

Новини партнерів