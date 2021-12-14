Іспанська королева Летиція: 11 найстильніших виходів року, що минає

Королева Іспанії Летиція цього року дуже багато працювала. А ми розглядали її красиві образи, які її Величність підбирала для публічних заходів.

Дружина короля Філіпа VI завжди дуже стильно одягається. У році, що минає, на публіці королева-консорт часто з'являлася в штанних костюмах різних кольорів і фасонів.

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Сукні-міді з плісованими спідницями — давня любов королеви Летиції. Особливо їй пасує смарагдовий відтінок вбрання з вишивкою та неглибоким V-подібним декольте, яке Її Величність поєднувала з чорними туфлями-човниками на підборах та маленьким клатчем-конвертом.

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Носила Летиція подовжені жакети, іноді поєднуючи їх із шкіряними штанами-дудочками та гостроносими туфлями.

Королева Летиція / Getty Images

Короткі жакети Летиція навпаки поєднувала з просторими штанями, часто кюлотами, як на фото нижче, і взуттям на невисоких підборах.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

У гардеробі королеви багато вбрання білого кольору. Ось такий білий комплект Летиція носила минулого літа.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

А як вам двобортне пальто ніжно-рожевого кольору, яке королева підібрала для офіційнішого заходу, що вимагає дотримання суворого дрескоду. У поєднанні з рожевими туфлями та клатчем має чудовий вигляд.

Королева Летиція та король Філіп VI / Getty Images

Нам сподобалася біла сукня-міді приталеного силуету, в якій Летиція з'явилася на одній із зустрічей під час їхньої з королем Філіпом VI поїздки до Швеції. Клатч та взуття також були вдало підібрані до образу.

Королева Летиція та королева Сільвія / Getty Images

Під час літньої відпустки, яку королева провела з сім'єю традиційно в Пальма-де-Майорці, вона продемонструвала легкий аутфіт, який ідеально пасував для прогулянки. Рожева сукня-халат з чорним декором чудово поєднувалася з чорними та улюбленими еспадрильями королеви.

Королева Летиція з дочкою Леонор / Getty Images

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