Іспанська королева Летиція: 11 найстильніших виходів року, що минає

Королева Іспанії Летиція цього року дуже багато працювала. А ми розглядали її красиві образи, які її Величність підбирала для публічних заходів.
Дружина короля Філіпа VI завжди дуже стильно одягається. У році, що минає, на публіці королева-консорт часто з'являлася в штанних костюмах різних кольорів і фасонів.
Сукні-міді з плісованими спідницями — давня любов королеви Летиції. Особливо їй пасує смарагдовий відтінок вбрання з вишивкою та неглибоким V-подібним декольте, яке Її Величність поєднувала з чорними туфлями-човниками на підборах та маленьким клатчем-конвертом.
Носила Летиція подовжені жакети, іноді поєднуючи їх із шкіряними штанами-дудочками та гостроносими туфлями.
Короткі жакети Летиція навпаки поєднувала з просторими штанями, часто кюлотами, як на фото нижче, і взуттям на невисоких підборах.
У гардеробі королеви багато вбрання білого кольору. Ось такий білий комплект Летиція носила минулого літа.
А як вам двобортне пальто ніжно-рожевого кольору, яке королева підібрала для офіційнішого заходу, що вимагає дотримання суворого дрескоду. У поєднанні з рожевими туфлями та клатчем має чудовий вигляд.
Нам сподобалася біла сукня-міді приталеного силуету, в якій Летиція з'явилася на одній із зустрічей під час їхньої з королем Філіпом VI поїздки до Швеції. Клатч та взуття також були вдало підібрані до образу.
Під час літньої відпустки, яку королева провела з сім'єю традиційно в Пальма-де-Майорці, вона продемонструвала легкий аутфіт, який ідеально пасував для прогулянки. Рожева сукня-халат з чорним декором чудово поєднувалася з чорними та улюбленими еспадрильями королеви.
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