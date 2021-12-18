Іспанська королівська родина випустила офіційну різдвяну листівку

Знімок було зроблено у саду палацу Сарсуела – офіційної резиденції королівської родини.

Іспанська королівська сім'я випустила свою щорічну офіційну різдвяну листівку, на якій були зображені король Феліп VI, його дружина королева Летиція та їх дочки — принцеса Леонор та інфанта Софія.

Король Феліп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / Getty Images

Також опубліковано і зворотний бік листівки, на якій сім'я привітала всіх із святами. "З Різдвом та Новим 2022 роком" — було надруковано гарним каліграфічним шрифтом, а знизу дописано від руки: "З усією нашою любов'ю та найкращими побажаннями".

Король Феліп VI, королева Летиція, принцеса Леонор та інфанта Софія / Getty Images

На фото принцеси сидять на стільцях, а король із королевою стоять позаду. Для фото усі вибрали дуже скромні та лаконічні вбрання, наприклад, на королеві був оверсайз блейзер від Mango, на королі сірий костюм, а дівчата вибрали теплі светри.

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