Іспанська політикиня прийшла на засідання у Мадриді у кольорах українського прапора

Іспанська політикиня прийшла на засідання у Мадриді у кольорах українського прапора

Іспанія активно підтримує нашу країну у цей непростий період.

Прессекретарка PSOE (Іспанська соціалістична робоча партія – ред.) Мар Еспінар з'явилася на пленарному засіданні міської ради Мадрида у кольорах українського прапора.

Бер Еспінар / Getty Images

Політикиня прийшла на засідання у синьому штанному костюмі, а на обличчі вона мала захисну маску, яку обрала жовтого кольору. Спеціально Еспінар обрала саме таку гаму відтінків, або це просто випадковість вона не коментувала. Проте, гадаємо, прессекретарка вирішила таким чином все ж висловити свою підтримку Україні, оскільки в ході засідання обговорювалося засудження російського вторгнення в Україну.

Бер Еспінар / Getty Images

Нагадаємо, що раніше свою підтримку висловила інша іспанка – заступниця мера Мадрида Бегона Вілласіс. У жовто-синій хустці вона завітала до приміщення, яке передали для збору та розподілу допомоги Україні.

Бегона Вілласіс / Getty Images

Також Україну підтримує іспанська королівська родина. Королева Летиція після початку повномасштабної війни на території України висловила свою солідарність, одягнувши українську вишиванку.

Корольова Летиція / Getty Images

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