Іспанська політикиня прийшла на засідання у Мадриді у кольорах українського прапора

Іспанія активно підтримує нашу країну у цей непростий період.
Прессекретарка PSOE (Іспанська соціалістична робоча партія – ред.) Мар Еспінар з'явилася на пленарному засіданні міської ради Мадрида у кольорах українського прапора.
Політикиня прийшла на засідання у синьому штанному костюмі, а на обличчі вона мала захисну маску, яку обрала жовтого кольору. Спеціально Еспінар обрала саме таку гаму відтінків, або це просто випадковість вона не коментувала. Проте, гадаємо, прессекретарка вирішила таким чином все ж висловити свою підтримку Україні, оскільки в ході засідання обговорювалося засудження російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що раніше свою підтримку висловила інша іспанка – заступниця мера Мадрида Бегона Вілласіс. У жовто-синій хустці вона завітала до приміщення, яке передали для збору та розподілу допомоги Україні.
Також Україну підтримує іспанська королівська родина. Королева Летиція після початку повномасштабної війни на території України висловила свою солідарність, одягнувши українську вишиванку.
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