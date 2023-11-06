Іспанські монархи в Данії: королева Летиція продемонструвала новий яскравий лук

Сьогодні на урочистій церемонії привітання їх зустріли королева Данії Маргрете II, а також спадкоємець престолу Фредерік і його дружина кронпринцеса Мері. Церемонія привітання відбулася у палаці Амалієнборг у Копенгагені.

Королева Летиція та король Філіп VI в аеропорту Мадрида / Фото: Getty Images

В аеропорту Мадрида Летиція з'явилася в чорному пальті Carolina Herrera, чорних штанях та лаймовому двобортному жакеті, а в літаку вочевидь переодяглася. Прибувши до Данії, Летиція спустилася трапом у білому пальті, сукні кольору граната, в лакованих туфлях до тону і доповнила образ рубіновими сережками своєї свекрухи королеви Софії, яка нещодавно відсвяткувала 85-річчя. Також у тон вбранню королева підібрала клатч, зробила зачіску та насичений макіяж. Король Філіп VI також був елегантним у чорному костюмі, білій сорочці і з синьою краваткою в дрібний принт.

Королева Данії Маргрете II зустрічала гостей у бузковому жакеті, спідниці довжини міді, сірих туфлях із замші на невисоких підборах, та у шкіряних рукавичках. У руках вона тримала сумку на ремінці-ланцюжку, а її сиве волосся було заховано під капелюхом.

Королева Летиція і король Філіпп VI в Данії з королевою Маргрете II / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері з'явилася в темному пальті, туфлях з шипами, капелюсі зі стрічкою і на грудях у Її Високості була пришпилена красива золота брошка, а у вухах виблискували квіткові сережки.

Кронпринцеса Мері, король Філіп VI, королева Маргрете II, королева Летиція та кронпринц Фредерік / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як королеву Летицію заскочили в ювелірному магазині.

Читайте також: