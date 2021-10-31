Іспанській принцесі Леонор 16: сім фактів про дочку королеви Летиції і короля Філіпа

31 жовтня 2005 року народилася старша дочка королеви Летиції і короля Філіпа VI.

Іспанська принцеса сьогодні святкує своє 16-річчя. З нагоди свята ми згадуємо цікаві і, можливо, для когось невідомі факти з біографії дівчинки, якій колись доведеться стати новою королевою Іспанії.

Принцеса Леонор з батьками за тиждень після народження / Getty Images

1. Леонор народилася в Міжнародній лікарні Ruber в Мадриді. А іспанські піддані дізналися про це з смс-розсилки, яку розіслали співробітники палацу представникам преси. Принцеса з'явилася на світ за допомогою операції кесаревого розтину. А на руках з малечею королева Летиція вийшла з госпіталю за тиждень - 7 листопада 2005 року.

Принцеса Леонор після церемонії хрещення / Getty Images

2. Коли інфанті Леонор виповнилося майже два роки батьки віддали її в садок - це був престижний дитячий садок для дітей іспанської королівської гвардії. Також у Леонор і її молодшої сестри Софії, яка вже з'явилася до того моменту на світ і стала другою дитиною королеви і короля, була британська няня.

Принцеса Леонор з сім'єю / Getty Images

3. У вересні 2008 року Леонор вирушила на навчання до школи, вступивши до відомої школи Санта-Марія-де-лос-Росалес біля Мадрида, в якій колись навчався і її батько Філіп. Пізніше в цю саму школу вступила і її сестра Софія.

4. Леонор прекрасно вчитися, любить читати і росте дуже допитливою дитиною. Вона вільно говорить англійською (знову ж таки завдяки няні), говорять, вивчає китайську, французьку та арабську. Як майбутній королеві Іспанії всі ці знання їй без сумнівів знадобляться.

5. 19 червня 2014 року батько Леонор Філіп офіційно зійшов на престол під ім'ям короля Філіпа VI, після складання повноважень його батька короля Хуан Карлоса I, а Леонор стала принцесою Астурійською, спадкоємицею іспанської корони.

6. Інвеститура принцеси відбудеться, коли спадкоємиці виповниться 18 років, тобто 2023 року. Тоді Леонор присягне на вірність королю і дасть слово перед ним і парламентом, що завжди буде виконувати свої обов'язки чесно і справедливо, дотримуючись законів Іспанії.

Принцеса Леонор з сестрою Софією / Getty Images

7. Цікавий момент, якщо раптом у короля Філіпа і його дружини Летиції ще раптом народиться син, то Леонор повинна буде віддати свій титул назад і знову стати інфантою, як її сестра. Досі в Іспанії не було ухвалено жодного закону (як в інших європейських країнах), який би убезпечив дівчину і її статус спадкоємиці.

Принцеса Леонор з сім'єю / Getty Images

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Іспанська принцеса Леонор (12 фото)

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