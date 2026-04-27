ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
1 хв

Іспанський королівський палац виступив із заявою про майбутнє навчання принцеси Леонор

Цей понеділок розпочався з подвійної та історичної новини щодо майбутнього спадкоємиці іспанського престолу.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Associated Press

Королівський двір нарешті підтвердив, що старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції — принцеса Леонор — після закінчення військової підготовки вивчатиме політологію в Мадридському університеті імені Карлоса ІІІ.

У Instagram королівської родини Іспанії поділилися серією нових знімків, зроблених останніми тижнями в Головній авіаційній академії (AGA) у Сан-Хав'єрі, на яких принцеса Леонор заскочена під час свого другого самостійного польоту за штурвалом літака Pilatus PC-21. Знімки були зроблені з другого літака, що летів паралельно літаку принцеси і виступав як фотоплатформа.

(гортайте фото праворуч)

Королівський двір також опублікував фотографії інших ключових моментів її щоденних тренувань у Головній авіаційній академії. На деяких знімках ми бачимо принцесу Астурійську, яка бере участь у навчанні групи курсантів Головної авіаційної академії навичкам подачі сигналів для порятунку в рамках навчань SERE (виживання, ухилення, опір і втеча). На іншому знімку спадкоємиця престолу очолює групу курсантів під час церемонії підняття прапора у Головній авіаційній та космічній академії.

Далі, обравши Університет Карлоса III для вивчення політології, Леонор слідує академічному шляху, тісно пов'язаному з її майбутніми обов'язками глави держави. Поєднання військової підготовки з громадянською освітою в державному університеті Мадрида визначає профіль спадкоємиці, яка прагне балансу між інституційними традиціями та зв'язком з академічними реаліями свого покоління.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
66
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie