Іспанський королівський палац виступив із заявою про майбутнє навчання принцеси Леонор

Королівський двір нарешті підтвердив, що старша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції — принцеса Леонор — після закінчення військової підготовки вивчатиме політологію в Мадридському університеті імені Карлоса ІІІ.

У Instagram королівської родини Іспанії поділилися серією нових знімків, зроблених останніми тижнями в Головній авіаційній академії (AGA) у Сан-Хав'єрі, на яких принцеса Леонор заскочена під час свого другого самостійного польоту за штурвалом літака Pilatus PC-21. Знімки були зроблені з другого літака, що летів паралельно літаку принцеси і виступав як фотоплатформа.

Королівський двір також опублікував фотографії інших ключових моментів її щоденних тренувань у Головній авіаційній академії. На деяких знімках ми бачимо принцесу Астурійську, яка бере участь у навчанні групи курсантів Головної авіаційної академії навичкам подачі сигналів для порятунку в рамках навчань SERE (виживання, ухилення, опір і втеча). На іншому знімку спадкоємиця престолу очолює групу курсантів під час церемонії підняття прапора у Головній авіаційній та космічній академії.

Далі, обравши Університет Карлоса III для вивчення політології, Леонор слідує академічному шляху, тісно пов'язаному з її майбутніми обов'язками глави держави. Поєднання військової підготовки з громадянською освітою в державному університеті Мадрида визначає профіль спадкоємиці, яка прагне балансу між інституційними традиціями та зв'язком з академічними реаліями свого покоління.

Принцеса Леонор / © Associated Press

