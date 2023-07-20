Історичний страйк у Голлівуді: хтось з акторів вийшов на вулиці і чому

Це наймасштабніша зупинка американської кіноіндустрії за останні 63 роки.
В Америці триває страйк працівників кіноіндустрії – люди виходять на вулиці у Каліфорнії та Нью-Йорку. Спочатку у травні цього року на пікет вийшло 11 500 сценаристів кіно та телебачення, але тоді директори кінокорпорації відреагували на це лише знизуванням плечей. Через два місяці до страйку приєдналися й актори, оскільки переговори про новий контракт між профспілкою SAG-AFTRA, що представляє 160 000 осіб, та Альянсом продюсерів кіно та телебачення, які представляють студії, були невдалими – домовитися про нові умови співпраці не вдалося – студії The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS та MGM відмовляються йти назустріч.
Через тривалий страйк вся робота над майбутніми фільмами зупинилася, також на паузі прем'єри та промотури до них. Наприклад, під час промо-туру до картини "Опенгеймер" весь зірковий акторський склад пішов з червоної доріжки на знак солідарності з колегами, які страйкують.
Головна вимога страйкувальників – гідна оплата праці. Існує стереотип, що всі актори дуже багаті, але це не зовсім так. Звісно, є зіркові особистості, гонорари яких вимірюються мільйонами доларів, але це далеко не весь Голлівуд. Багато зарплат акторів не першої величини вже не відповідають збільшеній інфляції, а це означає, що багато з них не можуть дозволити собі навіть медичне страхування. Відповідно з цим, вони хочуть підняття зарплат у рівень з інфляцією і щоб їм виплачували гонорари після кожного повторного показу фільму або програми на телебаченні, стримінгу та виході на DVD, тобто, щоб це було на кшталт роялті. Така вимога обумовлена тим, що зараз попит мають короткі серіали, відповідно роботи в акторів і сценаристів теж стає менше, а проміжок між тим, як вони укладуть новий контракт на фільм, серіал, подкаст або телешоу може становити цілий рік.
Страйкують зараз дуже багато і на вулицях можна помітити відомих акторів та сценаристів, які попри солідні гонорари, прийшли підтримати колег.
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