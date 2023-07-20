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Історичний страйк у Голлівуді: хтось з акторів вийшов на вулиці і чому

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Історичний страйк у Голлівуді: хтось з акторів вийшов на вулиці і чому

Подружжя Кевін Бейкон і Кіра Седжвік на страйку в Нью-Йорку / Фото: Associated Press

Це наймасштабніша зупинка американської кіноіндустрії за останні 63 роки.

В Америці триває страйк працівників кіноіндустрії – люди виходять на вулиці у Каліфорнії та Нью-Йорку. Спочатку у травні цього року на пікет вийшло 11 500 сценаристів кіно та телебачення, але тоді директори кінокорпорації відреагували на це лише знизуванням плечей. Через два місяці до страйку приєдналися й актори, оскільки переговори про новий контракт між профспілкою SAG-AFTRA, що представляє 160 000 осіб, та Альянсом продюсерів кіно та телебачення, які представляють студії, були невдалими – домовитися про нові умови співпраці не вдалося – студії The Walt Disney Company, Warner Bros., Paramount Pictures, Sony Pictures, Apple, Amazon, Netflix, CBS та MGM відмовляються йти назустріч.

Студія Warner Bros. в Каліфорнії / © Associated Press
Студія Warner Bros. в Каліфорнії / Фото: Associated Press

Через тривалий страйк вся робота над майбутніми фільмами зупинилася, також на паузі прем'єри та промотури до них. Наприклад, під час промо-туру до картини "Опенгеймер" весь зірковий акторський склад пішов з червоної доріжки на знак солідарності з колегами, які страйкують.

Головна вимога страйкувальників – гідна оплата праці. Існує стереотип, що всі актори дуже багаті, але це не зовсім так. Звісно, є зіркові особистості, гонорари яких вимірюються мільйонами доларів, але це далеко не весь Голлівуд. Багато зарплат акторів не першої величини вже не відповідають збільшеній інфляції, а це означає, що багато з них не можуть дозволити собі навіть медичне страхування. Відповідно з цим, вони хочуть підняття зарплат у рівень з інфляцією і щоб їм виплачували гонорари після кожного повторного показу фільму або програми на телебаченні, стримінгу та виході на DVD, тобто, щоб це було на кшталт роялті. Така вимога обумовлена тим, що зараз попит мають короткі серіали, відповідно роботи в акторів і сценаристів теж стає менше, а проміжок між тим, як вони укладуть новий контракт на фільм, серіал, подкаст або телешоу може становити цілий рік.

Страйкують зараз дуже багато і на вулицях можна помітити відомих акторів та сценаристів, які попри солідні гонорари, прийшли підтримати колег.

Акторка Кетрін Ербе із серіалу
Акторка Кетрін Ербе із серіалу "Закон і порядок" на страйку у Нью-Йорку / Фото: Associated Press
Подружжя Кевін Бейкон і Кіра Седжвік на страйку в Нью-Йорку / © Associated Press
Подружжя Кевін Бейкон і Кіра Седжвік на страйку в Нью-Йорку / Фото: Associated Press
Актори Алан Рак та Жюстін Лупе на страйку в Каліфорнії / © Associated Press
Актори Алан Рак та Жюстін Лупе на страйку в Каліфорнії / Фото: Associated Press
Акторка Ванесса Гадженс на страйку у Каліфорнії / © Associated Press
Акторка Ванесса Гадженс на страйку у Каліфорнії / Фото: Associated Press
Акторка, режисерка і хореографиня Дебі Аллен на страйку в Каліфорнії / © Associated Press
Акторка, режисерка і хореографиня Дебі Аллен на страйку в Каліфорнії / Фото: Associated Press
Актор Ші Вігхем на страйку в Каліфорнії / © Associated Press
Актор Ші Вігхем на страйку в Каліфорнії / Фото: Associated Press
Акторка Лана Янг на страйку біля студій Amazon та HBO у Нью-Йорку / © Associated Press
Акторка Лана Янг на страйку біля студій Amazon та HBO у Нью-Йорку / Фото: Associated Press
Акторка Гіларі Дафф на страйку у Каліфорнії / © Getty Images
Акторка Гіларі Дафф на страйку у Каліфорнії / Фото: Getty Images
Сьюзан Сарандон на страйку в Нью-Йорку / © Getty Images
Сьюзан Сарандон на страйку в Нью-Йорку / Фото: Getty Images
Джейсон Судейкіс на страйку в Нью-Йорку / © Getty Images
Джейсон Судейкіс на страйку в Нью-Йорку / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
453
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