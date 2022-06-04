Історія імені малечі: доньці Меган та принца Гаррі — Лілібет Діані — виповнився рік

Спадкоємиця Сассекських – Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор – зустрічає свій перший день народження в Лондоні.

Сьогодні, 4 червня, доньці герцога та герцогині Сассекських – Лілібет Діані, виповнився рік.

Очікується, що дівчинка проведе свій перший день народження, зустрічаючись зі своєю тезкою, королевою Єлизаветою II, яку в дитинстві також називали Лілібет. Це відбудеться у вихідні, присвячені платиновому ювілею. У Фрогмор-котеджі Меган і Гаррі планують організувати свято для доньки, куди запросять своїх королівських родичів.

На честь дня народження Лілібет Діани пропонуємо згадати, чому Гаррі та Меган назвали малечу саме так.

Про вагітність Меган Сассекські оголосили 14 лютого 2021 року. А 6 червня 2021 року Гаррі та Меган оголосили про народження доньки. Дівчинка з'явилася на світ двома днями раніше, 4 червня, у лікарні Санта-Барбара Котедж і стала другою дитиною для пари. Назвали маля дуже символічним ім'ям — Лілібет Діана Маунтбеттен-Віндзор. Скорочено в сім'ї її називатимуть просто Лілі.

Принц Гаррі та Меган Маркл / Фото: Associated Press

Ім'я Лілібет має величезне сентиментальне значення для родини та несе данину поваги британській монархині. Лілібет — це домашнє прізвисько королеви Єлизавети II, яке з'явилося, коли вона була маленькою і повністю вимовити своє ім'я їй було дуже складно, тому сама почала називати себе Лілібет.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Рідні вважали це дуже милим і швидко підхопили. Відомо, що батько Єлизавети король Георг VI казав: "Лілібет — моя гордість. Маргарет — моя радість". Прізвисько принцеси Єлизавети настільки прижилося, що саме цим словом вона підписувала свої листи, адресовані друзям та близьким.

Лист, написаний принцесою Єлизаветою II у віці 12 років у 1938 році та адресований леді Мері Кембрідж / Фото: Getty Images

Тим, хто використав це прізвисько протягом усього життя, був її улюблений чоловік принц Філіп, який помер минулого року. Він часто люблячи називав дружину саме Лілібет. У день його похорону королева підписала записку для коханого, яка лежала зверху на труні біля букета і на ній був напис: "З любов'ю, Лілібет".

Друге ім'я, яке дали Сассекські доньці, стало даниною поваги матері принца Гаррі — принцесі Діані, яка трагічно загинула 31 серпня 1997 року в автокатастрофі в Парижі.

Маунтбеттен-Віндзор – подвійне прізвище двох родів. Віндзор – це прізвище, яке використовується всіма чоловічими та незаміжніми жіночими нащадками Георга V. Маунтбеттен – прізвище матері принца Філіпа, яке він прийняв перед весіллям з принцесою Єлизаветою, коли також став британським підданим. Раніше він був відомий як принц Філіп Грецький та Данський.

У 1960 році королева і герцог Единбурзький вирішили, що їхні власні прямі нащадки повинні відрізнятися від решти членів королівської сім'ї, тому в їхній сім'ї з'явилося це подвійне прізвище, яке тепер носять діти принца Гаррі та Меган.

Нагадаємо, Сассекські вперше прилетіли до Великої Британії разом після " Мегзіту ", щоб відвідати платиновий ювілей королеви Єлизавети II на троні. Меган і Гаррі відвідали службу в соборі Святого Павла, присвячену ювілею королеви. Там Меган з'явилася у білій сукні-пальті з поясом від Dior, зшитій на замовлення. Свій аутфіт вона доповнила ексклюзивними туфлями-човниками від Dior, елегантним капелюхом та білими рукавичками.

Меган та Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Сассекська була у сережках з діамантами Snowflake Snowstorm у формі квітки та улюбленому золотому браслеті Cartier Love.

Меган / Фото: Associated Press

Читайте також: