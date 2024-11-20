Історія кохання у фотографіях: принц Філіп і принцеса Єлизавета в молоді роки

Вони прожили дивовижне життя, йдучи рука до руки, майже 74 роки. Згадуємо принца Філіпа і його тоді ще наречену, а потім і дружину принцесу Єлизавету в їхні молоді роки.

Їхня перша зустріч відбулася, коли принцесі Єлизаветі було лише 8 років, а Філіпу 13. Це сталося на весіллі двоюрідної сестри принца, грецької принцеси Марини. Але почуття між ними виникли через п'ять років після цієї зустрічі. Відомо, що 13-річна Єлизавета закохалася у 18-річного Філіпа, коли разом з сім'єю вони відвідували коледж в Дартмуті, де навчався принц.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Принц Філіп перебував на фронті, коли вони з Єлизаветою вели активну переписку. А коли повернувся до Лондона, освідчився їй. Батьки принцеси, які спочатку були проти цього шлюбу, в результаті дали на нього згоду, і в червні 1947 року Букінгемський палац офіційно проголосив про заручини принцеси і принца.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

20 листопада 1947 року 21-річна принцеса Єлизавета одягла вбрання кольору слонової кістки з мереживною вуаллю і довгим шлейфом на власне весілля. Зшив весільну сукню придворний кравець Норман Гарнелл. В день весілля голову Єлизавети також прикрашала діамантова тіара, що належала її матері, королеві Єлизаветі. Весілля зіграли пишне у Ветсмінстерському абатстві, воно стало першим пишним святом у Великій Британії післявоєнного часу. Хоча принц Філіп був проти такого масштабного святкування.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Принц Філіп і принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

Після весілля принц Філіп отримав титул герцога Единбурзького. Цей знімок був першою фотографією, зробленою після весілля пари 23 листопада 1947 року. Зображене подружжя на території Бродлендс (будинку графа Маунтбеттена, генерал-губернатора Індії), в Рамсі, графство Гемпшир, де Філіп та Єлизавета провели свій медовий місяць.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета / Фото: Associated Press

А практично рівно через рік після весілля на світ з'явився первісток пари — принц Чарльз. Він народився 14 листопада 1948 року, за шість днів до першої річниці від дня весілля пари. Чарльз народився в Букінгемському палаці, в спеціально відведеній для цього кімнаті.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета і їхній син Чарльз / Фото: Associated Press

Народження принца було першим королівським, на якому не був присутній міністр внутрішніх справ Великої Британії. У ті роки присутність когось із членів уряду на пологах було обов'язковим. Це робили для того, щоб можна було підтвердити, що дитина, яку потім представляли публіці, дійсно була народжена королівською особою.

А ще через два роки на світ з'явилася і улюблена дочка принца Філіпа принцеса Анна. Вона народилася в Кларенс-хаусі, королівській резиденції в Лондоні. У той час Букінгемський палац був на ремонті після Другої світової війни, тому Єлизавета і Філіп тимчасово жили в Кларенс-хаусі. Коли народилися перші двоє дітей принц Філіп не був присутній при цьому, цю радість він випробував лише одного разу, коли на світ з'явився їхній з Єлизаветою II молодший син принц Едвард. Також у пари є середній син принц Ендрю.

Принц Філіп і королева Єлизавета II з Чарльзом, Анною і Ендрю / Фото: Associated Press

Принц Філіп і королева Єлизавета II з дітьми / Фото: Associated Press

На цій фотографії з архіву принцеса Єлизавета сидить зі своїм чоловіком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким, і принцом Чарльзом, спостерігаючи, як принцеса Анна намагається поповзти до їхньої лондонської резиденції Кларенс-Хаус, знімок був зроблений 8 серпня 1951 року.

Принц Філіп і принцеса Єлизавета II і їхні діти Чарльз і Анна / Фото: Associated Press

А це фото було зроблено 19 грудня 1965 року, на знімку королева Великої Британії Єлизавета II і принц Філіп оточені членами своєї сім'ї на території Віндзорського замку у Віндзорі. Зліва направо: принцеса Анна, принц Чарльз, принц Ендрю, якому лише 5 років, а у візку перебуває наймолодший син — принц Едвард, йому дев'ять місяців.

Принц Філіп і королева Єлизавета II з чотирма дітьми / Фото: Associated Press

До речі, саме принц Едвард успадкував титул герцога Единбурзького, який після смерті Філіпа перейшов до його старшого сина Чарльза. Ще 1999 року Букінгемський палац оголосив, що Едвард стане наступником свого батька в герцогстві з благословення королеви і принца Філіпа.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

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