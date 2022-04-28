Історія однієї вишиванки: як королева Летиція одягла сорочку, яку пошила українка

Ми пам'ятаємо, як іспанська королева Летиція підтримала Україну, одягнувши на публічний захід 3 березня українську вишиванку. Авторкою цієї сорочки, виявилося, є українка, яка вже багато років мешкає в Мадриді.
Журналісти іспанського видання El Periódico de España знайшли людину, яка створила цю сорочку, і взяли в неї інтерв'ю. Нею виявилася українка Ольга Соловей, родом із Івано-Франківська, яка емігрувала до Іспанії ще до того, як у рідній країні розпочалася війна. Живе Ольга на околиці Мадрида, а вишивання називає своїм хобі.
В Україні ще був мир, коли Ольга вручну вишила сорочку, яку 3 березня одягла королева Летиція. Ольга каже, що не могла собі й уявити, що сорочку, яку вона вишивала вручну, одягне королева Іспанії.
"Вишиванка - це традиційний одяг. У всіх українців вона є вдома. За Радянського Союзу її було заборонено носити у громадських місцях. Коли ми відокремилися від Росії, люди знову почали її носити", - розповідає Ольга. На початку березня до одного з головних українських магазинів Мадрида зайшла людина з оточення королеви Летиції, пов'язана з асоціацією "Все з Україною". Там була куплена ця сорочка, в якій потім на публіці з'явилася дружина короля Філіпа VI.
"Мені подруга надіслала фото у Facebook. Я не могла в це повірити, але одразу зрозуміла, що це моя сорочка: ці манжети без ґудзиків" із застібкою-липучкою, я роблю їх сама. Я тоді була дуже здивована і відчуваю гордість", — розповідає Ольга.
Українка говорить, що навчилася вишивати ще колись була зовсім маленькою. Її навчала бабуся Марія та мама Ганна, коли їй було лише десять років. Бабуся Марія бачила війну з нацистською Німеччиною, а Ганна та Ольга — ровесниці війни розв'язаної Путіним. "Я, як і всі українці, думала, що вони нас через кілька днів поб'ють, але дивіться...", — здивовано і з гордістю за своїх каже Соловей.
Якщо все буде добре Ольга планує відкрити власний бізнес у Мадриді, хоче відкрити магазин власних вишиванок, подібних до тієї, яку одягла королева Летиція. І каже, що назвала б його "Українська вишиванка" і продавала там також свої картини, вишиті хрестиком. А ще зізнається, що шиття її дуже заспокоює, особливо зараз, коли за тих важких для України часів мати Ольги все ще залишається в Україні.
До речі, пізніше вишиванку одягала і старша дочка королеви Летиції – принцеса Леонор, коли вони всією сім'єю приїжджали на зустріч із українськими біженцями.
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