Історія тих, хто вижив: мешканець Димера розповів, як добирався з двома собаками пішки до Києва

Історія тих, хто вижив: мешканець Димера розповів, як добирався з двома собаками пішки до Києва

Поки російська армія бомбить українські міста, українці намагаються зберегти кожне життя, рятуючи не лише своїх дітей та близьких, а й тварин.

Людьми, які не кидають своїх домашніх вихованців, а рятують їх, ризикую своїм життям, неможливо не захоплюватися.

Історією про мешканця Димера, зайнятого окупантами з перших днів війни, поділилася організація UAnimals. Йому довелося дістатися пішки 40 км до Києва. Своїх двох собак він не покинув, а навіть ніс на руках половину всього шляху.

"Міст, що з'єднує Димер із зовнішнім світом, підірвали, а на тому боці стояв ворожий блокпост, де окупанти цинічно вирішували: кому залишитися, кому йти далі, а кому померти. Але чоловікові пощастило: він зміг вибратися. Проніс на руках через дерев'яну балку", яку поклали замість мосту, своїх собак і пройшов блокпост, також допоміг перейти кільком жінкам та переніс ще одного пса.

Далі на нього чекав шлях 40 км пішки до Києва, на Троєщину, де живе його сестра. Половину часу він ніс своїх улюбленців на руках, — розповідає дружина чоловіка – Марина.

Коли вона запитала чоловіка: "Як же ти прийшов?", він відповів: "Уявляв, що я в комп'ютерній грі на рівні посиленої складності. Малював собі шлях у голові, ніс собак і йшов. Навіть намагався насолоджуватися прогулянкою і тим, що живий" .

Нагадаємо, раніше ми розповідали про українку, яка вивезла із блокадного Маріуполя 50 собак.

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