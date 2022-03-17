Історія тих, хто вижив: сестри-киянки розповіли, як евакуювали 47 котів та собаку

Історія тих, хто вижив: сестри-киянки розповіли, як евакуювали 47 котів та собаку

Поки російська армія бомбить українські міста, українці рятують не лише своїх дітей та близьких, а й тварин із усіх найгарячіших точок країни.

Фудстиліст Ольга Драч та її сестра – фотограф Євгенія Драч – розповіли, як змогли евакуювати з Києва до безпечного місця тварин.

Євгенія – співзасновниця благодійного фонду "Хочу кота", під опікою якого на момент початку війни перебувало більш ніж 40 котів. Усіх їх та одного собаку евакуювали спочатку до Львова, потім – до Польщі, а кінцевим пунктом стала Німеччина. Деяких тварин уже забрали в сім'ї, де їх піклуватимуться.

Про свою складну дорогу Ольга Драч розповіла у Facebook.

"Ми в Німеччині! Кішки всі цілі, собака теж приходить у нормальний стан, ми із сестрою вирішуємо на місці всі питання.

Цілую всіх і кожного, хто був з нами в цій нелегкій евакуації. З думками про Україну, молюся за вас, дорогі.

Бачу кожну сирену в Києві і щоразу мрію, щоб це остання і потім спокій та життя. Хвилююся за вас… дуже! Тримайтесь, все буде Україна!"

А Євгенія Драч зробила публікацію в Instagram про те, як вони з котами облаштувались у Німеччині:

"Не знаю, яким дивом, а точніше, численними дивами ми змогли сюди дістатися. Але змогли! Ми і коти в безпеці. Це головне.

Все завдяки величезній кількості неймовірних людей. На кожному кроці нам допомагали, рятували, знаходили, пакували, вивантажували, завантажували, перевозили, гріли, годували кияни, львів'яни, українці, поляки та німці. Люди ці натурально ангели та феї.



Зараз ми з котами живемо в маленькому красивому селі за 2 години їзди від Дюссельдорфа, і будемо тут ще цілий місяць. У селі немає навіть магазинів..."

Євгенія додала, що фонд "Хочу кота" продовжує працювати і щодня з'являються нові підопічні, яким потрібна допомога та лікування. Будь-хто може зробити пожертвування на користь тварин.

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