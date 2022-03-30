Історія тих, хто вижив: українка вивезла з блокадного Маріуполя 50 собак

Історія тих, хто вижив: українка вивезла з блокадного Маріуполя 50 собак

Поки російська армія бомбить українські міста, українці намагаються зберегти кожне життя, рятуючи не лише своїх дітей та близьких, а й тварин.

Маріуполь залишається найгарячою точкою у Донецькій області. У місті немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Пошкоджено 90% житлових будинків. Усі райони продовжують обстрілювати російські загарбники. Проте сміливій українці Ользі Сарматовій вдалося врятувати із блокадного міста 50 собак.

Про це на своїй сторінці у Facebook розповіла організація UAnimals: "З блокадного Маріуполя Ольга Сарматова вивезла 50 собак. Порятунок проходив під постійними обстрілами, при критично малій кількості їжі та води. Крім того, через відсутність медичної допомоги деякі вагітні собаки не вижили. Проте, незважаючи на те, що евакуація 50 тварин була небезпечною, вона закінчилась успіхом".

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