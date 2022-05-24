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Історія тих, хто вижив: як мати і донька врятувалися після розстрілу машини, в якій загинуло п'ятеро їхніх близьких

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Історія тих, хто вижив: як мати і донька врятувалися після розстрілу машини, в якій загинуло п'ятеро їхніх близьких

Вони хотіли врятуватися, а потрапили під обстріл. Сім'я з друзями – четверо дорослих та троє дітей – виїжджали машиною з рідного Чернігова 9 березня. Вижили лише двоє. Жінка з малою донькою. Жінка розповіла про те, що їм довелося пережити і як вони почуваються зараз.

Олеся та Сергій одружилися у 2019 році. Незабаром у пари народилася дочка Вероніка. 29-річна Олеся згадує, як щасливо вони жили у своєму будинку в Чернігові.

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Залишити рідне місто вирішили тому, що було дуже страшно жити під обстрілами. На сусідній вулиці у будинок прилетіла ракета – загинула вся родина.

5 березня на своєму автомобілі вирішили виїхати із міста. З Олесею, Сергієм та Веронікою була сестра Сергія зі своєю 15-річною донькою та знайома з дочкою 14 років. Семеро людей і маленький собачка виїхали за межу міста. Раптом почався обстріл. Після першого влучення вони ще намагалися їхати далі, після другого вибуху машину викинуло на узбіччя. З авто вилетіло кілька людей. Олеся почула плач своєї дитини. Дорогою продовжували їхати автомобілі, Олеся почала разом з дитиною, чіпляючись за траву, рухатися у бік дороги. Зупинилося дві машини, одна забрала доньку Олесі, друга – її саму. Обох доправили до лікарні.

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У Олесі було багато опіків, постраждали очі, були зламані ребра, вибито коліно, осколкове поранення голови, плеча, спини та руки. Дворічна Вероніка постраждала також, рани були на руках, розрізані два пальці, тріщина в тазі та рана на голові. У Ніжинській лікарні мати та донька провели місяць.

Весь цей час Олеся шукала чоловіка та родичів. Вона розміщувала їхні фото у соціальних мережах, дзвонила до поліції, волонтерів. Їх знайшли за 28 днів. Усі вони були мертві. 4 квітня їх поховали. Олеся не змогла з ними попрощатися. Весь цей час вона перебувала у лікарні у Києві. Першого квітня їй провели операцію на очах, дістали уламки. Днями дівчині зробили повторну операцію. Попереду ще одна. Лікарі роблять все можливе, щоб повернути їй зір.

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Лікарі також рятують обличчя та руки Олесі. Глибокі уламки дістали одразу, зараз лазером видаляють з-під шкіри запеклий пластик. Після закінчення лікування Олеся повернеться додому. До дочки, яка вже впізнає її і весь час питає, де її мама та тато. Дитина знає що таке бомба, сирена, своєю дитячою мовою розповідає їхню трагічну історію.

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Війна забрала в Олесі найдорожче: її чоловіки та рідних, але жінка розуміє, що заради своєї дочки має бути сильною. Вона вірить, що, коли закінчиться війна, вона житиме без остраху сирен і мін під мирним небом.

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