Історія жалобної сукні: на яку хитрість пішли, щоб перша поява королеви Єлизавети II на публіці минула гідно

Саме цього дня, 7 лютого 1952 року, Єлизавета II вперше з'явилася на публіці в особі нової королеви Великої Британії. Це сталося після прибуття її літака з Кенії. Біля трапу монархиню зустрічав прем'єр-міністр Вінстон Черчілль і натовп журналістів.

Мало хто знає, але в ту поїздку до Кенії принцеса Єлизавета вирушила, не підозрюючи про те, що зі здоров'ям її дорогого батька короля Георга VI є якісь серйозні проблеми, які можуть призвести до його смерті. А отже, жалобну сукню з собою у валізу Єлизавета не поклала.

Після раптової смерті її батька, короля Георга VI 6 лютого 1952 року, коли тодішні принцеса Єлизавета і принц Філіп відпочивали від свого турне Співдружністю в Кенії, новоспеченій королеві довелося спішно повернутися до Великої Британії. Принцеса сіла в літак у тому одязі, в якому була того дня – це була бежева сукня з білими туфлями. Однак після прибуття до Лондона королева повинна була з'явитися на публіці в чорній сукні, що ознаменувала жалобу.

Принцеса Єлизавета у Кенії, 5 лютого 1952 року / Getty Images

Фрейліна королеви леді Памела Гікс, двоюрідна сестра принца Філіпа одного разу розповіла, що ситуацію було виправлено через кілька хвилин після приземлення у Великій Британії: "Чорна сукня була швидко пронесена на борт літака, тому що у нас не було чорної сукні. Тож їй довелося швидко переодягтися", — згадує леді Памела під час бесіди зі своєю дочкою Індією в подкасті India Hicks, пише People.

Принцеса Єлизавета у Кенії, 3 лютого 1952 року / Getty Images

Схоже, відтоді у британській королівській сім'ї було запроваджено правило, яке свідчить, що кожен член сім'ї ( це стосується передусім жінок) повинен брати з собою в будь-які поїздки одну чорну сукню на випадок раптової смерті когось із родичів.

Королева Єлизавета II у Великій Британії, 7 лютого 1952 року / Associated Press

Того дня Єлизавета спустилася трапом в чорному одязі і сівши в лімузин вирушила до Кларенс-Хауса. А наступного дня вона прочитала офіційну прокламацію, яка оголошує її правління королевою Єлизаветою II.

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