Італійські принцеси в розкішних сукнях сяяли на прем'єрі "Бріджертонів" у Парижі
Італійські принцеси відвідали світський захід у Парижі.
Принцеса Марія Кароліна та принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська відвідали світову прем’єру 4-го сезону серіалу «Бріджертони» у Парижі, у Пале-Броньяр.
Марія Кароліна одяглася в зелену корсетну сукню з пишною спідницею та рюшами, поєднуючи вбрання з маленькою сумкою на короткій ручці, кучерявою зачіскою та легким макіяжем на обличчі. Дівчина мала червоний манікюр і каблучку з великим блакитним каменем на пальці.
А її сестра Марія Кьяра одягла сіру сукню без бретельок з вишивкою спереду, поєднуючи вбрання з бордовою мініатюрною сумкою, манікюром їй до тону, волосся частково зібрала шпилькою і накрутила локонами, а у вухах у неї були сережки у вигляді кліток із птахами.
Прем’єра четвертого сезону популярного серіалу відбудеться 29 січня 2026, а друга частина вийде 26 лютого 2026 на Netflix.