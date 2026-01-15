ТСН у соціальних мережах

92
1 хв

Італійські принцеси в розкішних сукнях сяяли на прем'єрі "Бріджертонів" у Парижі

Італійські принцеси відвідали світський захід у Парижі.

Автор публікації
Ольга Кузьменко
Принцеса Марія Кароліна та принцеса Марія К'яра Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна та принцеса Марія К'яра Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна та принцеса Марія Кьяра Бурбон-Сицилійська відвідали світову прем’єру 4-го сезону серіалу «Бріджертони» у Парижі, у Пале-Броньяр.

Марія Кароліна одяглася в зелену корсетну сукню з пишною спідницею та рюшами, поєднуючи вбрання з маленькою сумкою на короткій ручці, кучерявою зачіскою та легким макіяжем на обличчі. Дівчина мала червоний манікюр і каблучку з великим блакитним каменем на пальці.

Принцеса Марія Кароліна та принцеса Марія К'яра Бурбон-Сицилійська

Принцеса Марія Кароліна та принцеса Марія К'яра Бурбон-Сицилійська

А її сестра Марія Кьяра одягла сіру сукню без бретельок з вишивкою спереду, поєднуючи вбрання з бордовою мініатюрною сумкою, манікюром їй до тону, волосся частково зібрала шпилькою і накрутила локонами, а у вухах у неї були сережки у вигляді кліток із птахами.

Прем’єра четвертого сезону популярного серіалу відбудеться 29 січня 2026, а друга частина вийде 26 лютого 2026 на Netflix.

92
