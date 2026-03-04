Італійські принцеси в золотих луках з'явилися на світській вечері в Луврі

Принцеси Марія Кароліна і Марія Кьяра / © Getty Images

Реклама

Ціль цього щорічного вечора — збирання коштів, які підуть на заходи щодо збереження культурної спадщини музею.

Обидві дівчини обрали для такого виходу розкішні золоті образи від Rahul Mishra. Марія Кароліна одягла золотий корсет, розшитий камінням та стразами та чорну максіспідницю, а зверху накинула масивну чорну накидку зі шлейфом. У неї на шиї була золота прикраса, волосся зібране, а на обличчі легкий макіяж.

Принцеси Марія Кароліна і Марія Кьяра / © Getty Images

Її сестра Марія Кр'яра одягла комбінезон у такому ж золотому та чорному кольорі з камінням і підібрала до нього ботильйони на підборах та золотий клатч. Принцеса зробила стильне укладання та виразний макіяж зі стрілками на очах.

Реклама

Нагадаємо, у Парижі зараз триває Тиждень моди. Раніше ми показували, як Шарліз Терон у чорному ансамблі з панчохами позувала перед камерами.