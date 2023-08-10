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Іти до зали необов'язково: Аніта Луценко показала 11 варіантів вправи "планка", які підтягнуть ваше тіло

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Іти до зали необов'язково: Аніта Луценко показала 11 варіантів вправи "планка", які підтягнуть ваше тіло

Фото: www.credits

Фітнестренерка Аніта Луценко поділилася на своїй сторінці у YouTube роликом та показала, які варіанти планки можна робити вдома для того, щоб підтягнути своє тіло.

Аніта на своєму прикладі показала одинадцять різних варіантів, продемонструвавши, що, приділивши всього кілька хвилин на день цим простим вправам, зовсім не складно завжди бути в підтягнутій формі.

Вправу "планка" Луценко називає подружкою для дівчат та жінок.

Також раніше відома тренерка ділилася рекомендаціями, як почати бігати, як це робити правильно і на що звернути увагу під час пробіжки.

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Дата публікації
Перегляди
1226
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