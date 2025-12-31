- Дата публікації
Іванка Трамп показала фото свого старшого брата і привітала його з днем народження
Найстарший син президента США святкує сьогодні, 31 грудня, свій день народження.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки зі своїм старшим братом — Дональдом Трампом-молодшим — і привітала його з днем народження. Сьогодні йому виповнилося 48 років.
На першій світлині Іванка позувала з братом і чоловіком Джаредом Кушнером.
«З днем народження, старший брате! Люблю тебе!», — підписала вона фото.
Інший знімок був зроблений під час риболовлі. Дональд Трамп-молодший разом із сином Іванки тримають у руках величезних лобстерів.
