Іванка Трамп показала фото свого старшого брата і привітала його з днем народження

Найстарший син президента США святкує сьогодні, 31 грудня, свій день народження.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Іванка Трамп із братом і чоловіком

Іванка Трамп із братом і чоловіком / © Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп опублікувала в Instagram Stories знімки зі своїм старшим братом — Дональдом Трампом-молодшим — і привітала його з днем народження. Сьогодні йому виповнилося 48 років.

На першій світлині Іванка позувала з братом і чоловіком Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер, Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший / © Instagram Іванки Трамп

Джаред Кушнер, Іванка Трамп і Дональд Трамп-молодший / © Instagram Іванки Трамп

«З днем народження, старший брате! Люблю тебе!», — підписала вона фото.

Інший знімок був зроблений під час риболовлі. Дональд Трамп-молодший разом із сином Іванки тримають у руках величезних лобстерів.

Дональд Трамп-молодший і син Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Дональд Трамп-молодший і син Іванки Трамп / © Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іванка Трамп показала нові сімейні знімки із різдвяних канікул.

